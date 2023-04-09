İYİ Parti aday listesi: Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Adana’da liste başı, 36 vekilden 25'i liste dışı, 7 ilde adaylar CHP listelerinde

Kaynak, İYİ Parti

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



9 Nisan 2023, 19:00 +03 Güncelleme 30 dakika önce

İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Aday Listesi'ni Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu. MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, Adana’da liste başı oldu. Genel Başkan Akşener, 18 üyeli Başkanlık Divanı’ndaki 14 ismi yeniden aday gösterdi. Bakanlık için adı geçen Başkanlık Divanı Üyesi Bilge Yılmaz listede yer almadı. 36 milletvekilinin sadece 11’i yeniden aday gösterildi.

İYİ Parti; CHP ile ortak liste yaptığı Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce’de ise aday çıkarmadı. Bu illerde İYİ Parti adayları CHP listesinden seçime girecek.

"Fermuar sistemiyle" yapılacak düzenlemeye göre liste başlarında CHP adayları ilk sırada, İYİ Parti adayları ise ikinci sırada yer alacak.

İYİ Parti'nin aday listesini Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat Yüksek Seçim Kurulu’na sundu.

Eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul 2. Bölge’de liste başı oldu. AKP’den istifa edip İYİ Parti'ye katılan Ahmet Eşref Fakıbaba ise Ankara 1. Bölge'de 2. sıradan aday gösterildi. Eski AKP Milletvekili ve Akşener’in danışmanı Turhan Çömez Balıkesir’den, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Ordu'da liste başından; eski futbolculardan Ünal Karaman Konya'da 1. sıradan, Gökhan Zan ise Hatay’da 2. sıradan aday gösterildi.

Eski ANAP Milletvekili Engin Güner’in kızı hukukçu Ece Güner ise İstanbul ikinci bölgede 4. sıradan aday oldu.

Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat Manisa’ya kaydırıldı. Gazeteci Selcan Taşcı Hamşıoğlu ise Tekirdağ’da liste başında yer aldı.

Eski Anavatan Partili (ANAP) bakanlardan Edip Safter Gaydalı Bitlis'te, Lütfullah Kayalar Yozgat'ta, MHP’li eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Mersin’de liste başı oldu.

Aydın’da ise İYİ Parti listesinin ilk sırasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski özel kalem müdürü ve Akşener’in danışmanı Ömer Karakaş var.

Hatay’da eski MHP Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Isparta’da mevcut İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur liste başında yer aldı.

Grup Başkanvekillleri, Müsavat Dervişoğlu İzmir 1. Bölge'de 1. sıradan, Erhan Usta ise Samsun’dan liste başından aday gösterildi.

Başkanlık Divanı’nda 4 isim dışındakiler aday

Akşener, Başkanlık Divanı’nda yer alan Kamil Erozan, Ayfer Yılmaz ve adı bakanlık için geçen Bilge Yılmaz ile Mehmet Tolga Akalın dışındaki tüm isimleri seçilebilir yerden aday gösterdi.

Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1. Bölge'de, Genel Sekreter Uğur Poyraz Antalya’da liste başında yer aldı. Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale İzmir 1. Bölge'de 2. sıradan, Burak Akburak İstanbul 1. Bölge'de 2. sıradan, Cihan Paçacı İstanbul 1. Bölge'de 3. sıradan, Salim Ensarioğlu İstanbul 2. Bölge'de 2. sıradan, Bahadır Erdem de İstanbul 2. Bölge'de 3. sıradan aday gösterilirken, Rıdvan Uz Çanakkale’de liste başı oldu.

Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu Ankara 2. Bölge'de 2. sıradan aday gösterilirken; Ümit Dikbayır Sakarya’da, Sevinç Atabay Bursa 1. Bölge'de, Ünzile Yüksel ise Giresun’da liste başında yer aldılar.

Sadece 11 milletvekili aday gösterildi

Meclis'te halen 36 milletvekili bulunan İYİ Parti’de 25 milletvekili listelerde yer bulamadı.

İzmir Milletvekili Aytun Çıray, listelere itiraz ederek adaylığını çekmiş, “icrada” görev alacağı konuşulan Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu da adaylıktan son anda vazgeçmişti.

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ise aday olmamıştı.

İYİ Parti’de yeniden listeye giremeyen isimler şöyle: