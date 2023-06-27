CNN'in ortaya çıkardığı kasette, Trump'ın gizli belgelerle ilgili konuştuğu duyuldu

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Yazan, Max Matza

Unvan, BBC News

bir saat önce

ABD medyasında, ABD eski başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli bir belgeyi sakladığını kabul ettiği bir ses kaydı ortaya çıkarıldı.

Kayıtta, Trump'ın belgeleri karıştırdığı ve "Bu son derece gizli" dediği duyuluyor.

Kayıt BBC tarafından bağımsız olarak doğrulanmadı.

Trump, hassas dosyaları kötü idare etmekle ilgili federal suçlamalara karşı suçsuz olduğunu iddia ediyor.

Yaklaşık iki dakikalık klip, ilk olarak CNN'de yayımlandı. Kaydın Trump'ın, eski Genel Sekreteri Mark Meadows'un anıları üzerinde çalışan kişilere Temmuz 2021'de verdiği röportajın bir parçası olduğu söylendi.

Bu, federal savcıların eski başkana yönelik iddianamelerinde atıfta bulundukları bir ses kaydı gibi görünüyor.

Savcılar, Trump'ın iki kere güvenlik izni olmayan kişilere gizli belgeleri gösterdiğini iddia ediyor.

Trump, gizli belgeleri yasa dışı alıkoymak ve bunların geri alınma çabalarını engellemekle ilgili 37 suçlamayla karşı karşıya.

Kendisi suçlamaları reddetti ve Beyaz Saray'dan yanına aldığı tüm belgelerin gizliliğinin kaldırıldığını söyledi.

Pazartesi günü CNN ve Washington Post tarafından yayımlanan konuşma sırasında, Trump'ın İran'a olası bir saldırıyla ilgili olduğunu iddia ettiği bir belgeyi açıkladığı duyuldu.

Trump kaydın başlangıcında, "İran'a saldırmak istediğimi söyledi. Müthiş değil mi?".

Devamında "Büyük bir kağıt yığınım var, bu şey şimdi ortaya çıktı. Bak. Başkan olarak gizliliği kaldırabilirdim. Şimdi yapamam biliyorsun ama bu hala bir sır" sözleri duyuluyor.

Geçen hafta Fox News ile yaptığı bir röportajda Trump, gizli belgeleri yetkisiz kişilere gösterdiğini reddetti.