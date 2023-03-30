Nobel Barış Ödülü sahibi Rus gazeteci Dmitri Muratov: Devlet insanlara nükleer savaşın kötü olmadığı mesajı veriyor

Fotoğraf altı yazısı, Dmitri Muratov

24 dakika önce

Steve Rosenberg, BBC Rusya Editörü

Moskova'da buluştuğum Rus gazetesi Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni ve Nobel Barış Ödülü sahibi Dmitri Muratov, Kremlin'in Batı ile yüzleşmesinde ne kadar ileri gidebileceğinden endişeli olduğunu anlattı, nükleer tehdit hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.

Rus yetkililer gazetesini kapatsa da, Muratov susturulmayı reddediyor.

"İki nesil nükleer savaş tehdidi olmadan yaşadı" diyen Muratov sözlerine şöyle devam ediyor:

"Ama artık bu süreç bitti. [Rusya Devlet Başkanı] Putin nükleer düğmeye basacak mı? Kim bilir. Bunu kimse bilmiyor. Bu soruya kesin cevap verebilecek tek bir kişi yok."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Moskova sık sık nükleer savaş tehdidinde bulundu.

Üst düzey Rus yetkililer, Batı ülkelerinin Ukrayna'yı silahlandırırken Rusya'yı fazla zorlamaması gerektiğine dair uyarılarda bulundu.

Birkaç gün önce de Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirileceğini söyledi.

Ardından Putin'in en yakın yardımcılarından biri olan Nikolai Patrushev, Rusya'nın "ABD dahil her düşmanı yok edebilecek modern, benzersiz bir silahı olduğu" yönünde açıklama yaptı.

Bu söylemlerin blöf olup olmadığını bilmemekle beraber Muratov, Rusya'da nükleer tehdide ilişkin bazı endişe verici sinyaller olduğunu söylüyor.

Muratov, "Devlet propagandasının insanları nükleer savaşın kötü bir şey olmadığını düşünmeye hazırladığını görüyoruz" diyor ve devam ediyor:

"Buradaki televizyon kanallarında sanki evcil hayvan maması reklamı yapıyormuş gibi nükleer savaş ve nükleer silahlar tanıtılıyor. 'Bizde şöyle bir füze var, bir de böyle bir füze var' diye duyurular yapıyorlar. İngiltere ve Fransa'yı hedef almaktan söz ediyorlar. Amerika'yı silip süpüren bir nükleer tsunamiden bahsediyorlar. Tüm bunları neden yapıyorlar? Buradaki insanları hazırlamak için."

Geçtiğimiz günlerde Rus devlet televizyonunda önde gelen bir sunucu Rusya'nın, "Fransa, Polonya ve İngiltere topraklarındaki herhangi bir askeri hedefi [Rusya] için meşru hedef ilan etmesi gerektiğini" öne sürdü.

Aynı sunucu daha sonra, "Bir adayı stratejik nükleer silahlarla dümdüz etmeyi ve kimsenin yanılsamaya kapılmaması için taktik nükleer silah denemeleri yapılmasını" önerdi.

Öte yandan devlet kanalları Rusya'yı bir barış ülkesi, Ukrayna ile Batı ülkelerini ise saldırgan olarak tanıtıyor. Rusya'da yaşayan birçok kişi buna inanıyor.

'Gençlerimiz harika'

Muratov, genç nesillere olan güvenini şöyle anlatıyor:

"Gençlerimiz harika ve eğitimli. Neredeyse bir milyon kişi Rusya'dan ayrıldı. Geride kalanların büyük bir kısmı ise Ukrayna'da olanlara karşı çıkıyor. Ülkede propaganda durduğu anda gençlerin çıkıp konuşmaya başlayacağından eminim" diyen Muratov şöyle devam ediyor:

"Şimdiden bunun belirtilerini görebiliyoruz. Protesto eden Ruslar hakkında 21 bin idari ve ceza davası açıldı. Muhalefet hapiste. Medya kuruluşları kapatıldı. Birçok aktivist, sivil ve gazeteci yabancı ajan olarak etiketlendi."

Rusya'da Putin'i destekleyenlerin daha çok yaşça büyük kişiler olduğunu söyleyen Muratov, "Bu kişiler kendi torunlarının savaşa gidip ölmesi gerektiğine inanıyor" diyor.

Geçen yıl Muratov, Ukraynalı çocuk mültecilere para toplamak için Nobel Barış ödülünü açık artırmaya çıkardı.

Ödül 103,5 milyon dolara satıldı.

Ancak Muratov gelecek hakkında pek iyimser değil: