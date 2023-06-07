TBMM’nin yeni başkanı Numan Kurtulmuş oldu

Kaynak, Getty Images

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara



bir saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 30'uncu Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş oldu. TBMM Genel Kurulu’nda, 7 adayın yarıştığı ve gizli oyla yapılan seçimde Kurtulmuş üçüncü turda 321 oyla TBMM Başkanı seçildi. Milletvekili seçilen eski bakanlar ve yeni bakanlar Meclis’te yemin etti.

TBMM Başkanlığı seçimi öncesinde AKP’den milletvekili seçilen eski bakanlar ile kabinenin yeni üyeleri yemin ederek resmen görevlerine başladı. İçtüzük uyarınca, Kurtulmuş iki yıl görev yapacak.

TBMM Genel Kurulu, geçici başkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlığında Meclis Başkanlığı seçimi için toplandı.

Bilgin ve Özer yemini tekrar etmek zorunda kaldı

Başkanlık seçimine geçilmeden önce, milletvekili seçilen eski bakanlar ile kabineye giren yeni bakanlar yemin etti. Genel Kurul başlamadan önce, AKP milletvekili seçilen eski bakanlar iktidar kulisinden giriş yaparken, bazıları önceki dönem parlamenter olan yeni milletvekilleri ise doğrudan Başkanlık Divanı Kürsüsünün arkasından giriş yaptı, yemin sıralarını ise komisyon sıralarında bekledi.

Kürsüye ilk gelen isim Ankara Milletvekili seçilen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu. Bilgin yemin etmeden önce, genel kurulu selamladı, sonra yemin metnini okudu. İçtüzük gereği milletvekillerinin yemin metninin dışına çıkmamaları gerekiyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bilgin’in yemini tekrarlaması gerektiğini ifade edince, Başkan Devlet Bahçeli, Tanal’a, geçen hafta milletvekili yemini töreninde yemin metni dışında konuşma yapmasına göndermede bulunarak, “Mahmut Bey, ikaz etmenize gerek yok. Sizden kazandığımız tecrübe de var” yanıtını verdi ve Bilgin’in yemini tekrar okumasını istedi.

Muhalefet Soylu’ya “hoş geldin”, Nebati’ye “gözlere bak” diye laf attı

Eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu yemin için kürsüye geldiğinde ise muhalefet sıralarından “Hoş geldin!” ve “oh”, eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Mersin Milletvekili Nurettin Nebati’ye ise “Gözlere bak!” diye laf atıldı.

Yemin töreninin ardından yeni kabinelerinin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Ardından da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanlar yemin etti.

Kaynak, Getty Images

Başkanlık için 7 aday yarıştı

TBMM Başkanlığı için AKP ve MHP gruplarının ortak adayı AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Demokrat Parti’nin de destekleme kararı aldığı CHP’nin adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti’nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti’nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi’nin adayı Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ve Türkiye İşçi Partisi’nin aday gösterdiği tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay yarıştı. Saadet Partisi ilk iki turda Gelecek Partisi Adayı Yazıcı’yı destekledi.

TİP milletvekilleri tutuklu olduğu için oylamaya katılamayan Can Atalay’ın büyük boy fotoğrafıyla Genel Kurul’da hazır bulundu.

İçtüzük gereği, Meclis Başkanı seçilmek için ilk iki turda, TBMM üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 milletvekilinin, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 milletvekilinin oyunu almak gerekiyor.

İlk iki turda, hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamadığı için seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda, Kurtulmuş 321 oyla TBMM’nin 30’uncu başkanı oldu. Gelecek ve DEVA Partisi adaylarını çektiği için CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 160, Cihan Paçacı, 42, Tülay Hatimoğulları Oruç 51, Can Atalay ise 4 oy aldı.

Başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan yeni TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM’yi bir kavga ve ötekileştirme mekanından kurtarmayı hedeflediğini söyledi. Kurtulmuş, şu görüşlere yer verdi:

“Bu seçim kampanyasında her birimiz yüzlerce, binlerce konuşma yaptık. Bazen maksadını aşan sözler söylenmiş olabilir, bazen birbirimize karşı tahammülsüzlükler ortaya çıkmış olabilir ama burada farklı siyasi partiler, 16 siyasi partinin yer aldığı bir Meclisin olması demokrasimiz bakımından bir zenginliktir.