Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' çıkışı Yunanistan'da nasıl yankı buldu?

Kaynak, Getty Images

6 Eylül 2022, 15:25 +03 Güncelleme 7 dakika önce

Stelyo Berberakis | Atina

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süredir Suriye için söylediği “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünü bu kez Yunanistan için söylemesi Atina’da şaşkınlık yarattı.

Haber sitelerinde “Erdoğan bize de geliyormuş” gibi alaycı yorumlara paralel olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın kaleminden “Türkiye'de üst düzey siyasetçilerin son zamanlarda yaptıkları tehditvari söylemlerini içeren mektubun Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, Avrupa Birliği ve NATO Genel Sekreterliğine iletileceği” açıklandı.

Dışişleri Bakanı Dendias’ın aynı mektubun içine MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Ülkü Ocaklarına hediye ettiği haritayı da eklediği belirtilirken “Yalnız Yunan adalarını değil, Girit adasını bile Türk toprakları olarak gösteren böyle bir haritan Türkiye’nin neleri amaçladığını göstermektedir” ifedelerine de yer verildiği belirtiliyor.

Kaynak, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı

Cumhurbaşkanının aynı açıklamayı iki gün sonra tekrarlaması üzerine Yunan hükümeti “Yunanistan, bu gibi akıl dışı ve yokuş aşağı giden açıklamaların peşine düşmemekte kararlıdır” açıklamasını tekrarladı.

Yunan basınında da Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlerde “Atina’nın serinkanlı siyesetini aynen sürdüreceği, Yunanistan’ın kimseden korkmasına gerek olmadığı çünkü Türkiye’nin de Yunanistan’ın Suriye olmadığını iyi bildiği gibi ”ifadelere yer veriliyor.

Bu arada, AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'nin dışişleri bakanlığının “Türkiye’nin tehditkar söylemlerini eleştiren” açıklaması, Fransa Dışişleri Bakanı Cathrine Colonna’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında “gerginliği tırmandıran söylemlerden uzak durulmasını” söylemesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın S-300’lerle S-400’leri ayrı ayrı kefelere koyması ve isim vermeden Türkiye’yi hedef alan çağrıları, Atina’da memnuniyet yarattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise aynı basın toplantısında “AB ve üçüncü ülkelerin tarafsız kalmaları” ve “Türkiye’nin diyalog çağrılarını desteklemesi için” yaptığı çağrılarla Erdoğan’ın “bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerinin çelişkilere yol açtığına dikkat çekiliyor.

Kaynak, Ülkü Ocakları

Miçokatis: Diyalog arzu ediyoruz

Son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová’yı Atina’da kabul ederken yaptığı kısa konuşmasında Türkiye ile yaşanan gerginliğe de değindi.

Miçotakis, Atina’nın Türkiye ile her zaman uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ettiğini söyledi ancak Yunan egemenlik haklarına kuşku ile bakılmasının asla kabul edilebilecek bir davranış olmadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni açıklamasında da “Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesine rağmen “... Oraya (Yunanistan’a) verdiğim mesajlardan sonra kendilerine bir çeki düzen verme yoluna girdiler” yolundaki sözleri ile bir önceki gün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra “Yunanistan ne ekonomik ve askeri açıdan dengimiz olmadığından; muhattabımız da değildir” şeklindeki ifadeleri “Erdoğan’ın bir yumuşama yoluna girmeye çalıştığı” şeklinde de yorumlandı.

Türkiye’nin son dönemlerde dört bir koldan Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların tümünü masaya yatırması ve sürekli irdelemesiyle Yunanistan’da “bu çıkışların seçim malzemesi olduğu” kanısı hakim olmaya başladı.