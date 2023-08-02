Paris'te 'şık giyimli' hırsızlar kuyumcu dükkanından en az 10 milyon euroluk mücevher çaldı

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39 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezinde bulunan ünlü bir kuyumcu dükkanına giren 'şık giyimli' iki adam ve bir kadının, milyonlarca euro değerinde mücevher çaldığı bildirildi.

Ünlü alışveriş caddesi Rue de la Paix'deki Piaget dükkanına öğle saatlerinde giren hırsızların, susturucu takılmış silah taşıdıkları ve dükkan çalışanlarını tehdit ederek yere yatmalarını istedikleri açıklandı.

Vitrindeki mücevherleri çalan hırsızlar daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Hırsızların çaldığı mücevherlerin değerinin 10-15 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Olayda yaralanan olmazken, soruşturma için Fransa polisinin özel BRB birliği görevlendirildi.

Fransız medyası iki erkek hırsızın gri takım elbise, kadın hırsızın ise yeşil bir elbise giydiğini yazdı.

Henüz üç ay önce de aynı sokakta yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir başka mücevher dükkanı hırsızlar tarafından hedef alınmıştı.

Bulgari mağazasına gündüz saatlerinde giren üç silahlı hırsız daha sonra motosikletlerle kaçmıştı.

Fransa Mücevherat ve Saat Birliği Başkanı Sandrine Marcot, dükkanlara yapılan baskınların sayısının endişe verici olduğunu söyledi; "Sayı yıllar içinde dramatik şekilde azalmış olsa da, Covid salgını sonrası geçtiğimiz 1-2 yılda hırsızlık sayıları artıyor" dedi.