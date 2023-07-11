AKP’den Saadet Partisi grubu hamlesi: Çoğunluğu kaybetmemek için komisyonların üye sayısı artırıldı

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

bir saat önce

Saadet Partisi’nin Gelecek Partisi'yle Meclis’te grup kurmasının ardından, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ihtisas komisyonları ve TBMM Başkanlık Divanı’ndaki üyelerinin düşmemesi için yeni bir taktik adım attı.

TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin verdiği önergenin kabulüyle, komisyonlar ve Başkanlık Divanı’ndaki katip üye sayıları bir artırıldı.

Böylece AKP’nin üye kaybetmesinin önüne geçildi.

Saadet Partisi’nin Meclis’te grup kurması nedeniyle TBMM içtüzüğüne göre komisyonlar ve Başkanlık Divanı’ndaki siyasi partilere düşen üye dağılımının da değişmesi gerekiyordu.

Saadet Partisi’ne düşen üyelik nedeniyle de AKP’nin komisyonlardaki üye sayıları bir azalacaktı.

Ancak AKP grubu Genel Kurul’da verdiği önergeyle komisyonlardaki üye sayılarını bir artırarak, kendi üyesini kaybetmeden Saadet Partisi’nin komisyonlar ve Başkanlık Divanı’nda temsilini sağladı.

Böylece

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki üye sayısı 31,

Dilekçe Komisyonu’nun üye sayısı 14,

Diğer ihtisas komisyonlarının üye sayısı 27,

TBMM Başkanlık Divanı’ndaki katip üye sayısı da 11 oldu.

Saadet Partisi hem Başkanlık Divanı, hem de komisyonlarda 1’er üyeyle temsil edilirken, diğer siyasi partilerin üye sayısı ise değişmedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, değişikliğe gerekçe olarak komisyonların işleyişinin aksamamasını gösterdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise verilen önergenin içtüzüğe aykırı olduğunu belirterek “Komisyonlardaki üye sayısını belirlerken Meclis Başkanı’nı dahil ediyorsunuz. Ama Meclis Başkanlık Divanı'nı belirlerken Meclis Başkanı’nı bundan azade tutuyorsunuz. Bu içtüzüğe aykırı. İşinize geldiği zaman Meclis Başkanı'nı dahil ediyorsunuz, gelmediği zaman etmiyorsunuz” diye tepki gösterdi.

Diğer muhalefet partilerin itirazlarına karşın, AKP’nin komisyon ve Başkanlık Divanı’ndaki üye sayısını artıran önergesi MHP’nin de desteğiyle kabul edildi.

İhtisas komisyonları nedir?

TBMM’de çeşitli alanlarda çalışmalar yürüten ihtisas komisyonları bulunuyor. Bu komisyonlar, kendi alanlarındaki kanunlar ve düzenlemelerle ilgileniyor; raporlama yapıyor, tavsiye veriyor ve görüş bildiriyor.

Bu komisyonların listesi ise şöyle: