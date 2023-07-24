TÜİK'e göre 2022'de Türkiye'den yurt dışına göç yüzde 62,3 arttı

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18 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri'ne göre Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 62,3 artarken, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı yüzde 33,2 oranında azaldı.

Türk vatandaşları ile yabancılara ait idari kayıtlardan derlenen verilere göre 2022'de Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı 466 bin 914'e ulaştı.

Bunların 139 bin 531'i Türk vatandaşı, 327 bin 383'ü ise yabancı uyruklu kişilerdi.

Yurt dışına göç eden nüfusun yüzde 55,7'si erkek, yüzde 44,3'ü ise kadındı.

Öte yandan 2022 yılında yurt dışından Türkiye'ye göç eden göç edenlerin sayısı 494 bin 52.

Bunların 94 bin 409'u Türk vatandaşı, 399 bin 643'ü yabancı uyruklu kişilerdi.

TÜİK'in istatistikleri, Türkiye'ye ikamet etmek amacıyla gelen ve yurt dışında ikamet etmek için gidenleri kapsıyor.

En fazla hareketlilik 25-29 yaş grubunda tespit edildi

Giden ve gelen göç seyirleri incelendiğinde en çok hareketlilik 25-29 yaş grubunda tespit ediliyor.

Türkiye'ye göç edenlerin yüzde 12,2'si bu yaş grubundayken, yurt dışına göç edenler grubunda bu oran yüzde 15,8 olarak kaydedildi.

Her iki kategori de de bu yaş grubunu, 20-24 yaş grubu takip etti.

En çok göç alan ve veren il İstanbul oldu

Türkiye'ye 2022 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 35,4 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü

İstanbul'u Antalya, Ankara, Bursa ve Mersin takip etti.

En çok göç veren iller de sırayla İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve İzmir olarak kaydedildi.

Türkiye en çok Rusya'dan göç aldı

Türkiye'ye 2022 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 25 ile Rusya aldı.

Rusya'yı Ukrayna, İran, Afganistan ve Irak izledi.