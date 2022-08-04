KPSS soruşturması: Yediiklim Yayınları'nda arama yapıldı

Kaynak, DHA

4 Ağustos 2022, 09:15 +03 Güncelleme 17 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 31 Temmuz’da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'yla (KPSS) ilgili açtığı soruşturma kapsamında polis Yediiklim Yayınları'nda arama yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma çerçevesinde Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama gerçekleştirdi.

DHA'nın haberine göre polis, soruşturma çerçevesinde, dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine el koydu.

Yediiklim Yayınları'nın avukatı: Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir

Yediiklim Yayınları'nın avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki aramanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın hızlı, güvenilir ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin güvenlik birimlerine teslim edildiğini söyledi.

Mustafa Serdar Gözüküçük, sınavda bir matematik sorusu dışında birebir sorunun söz konusu olmadığını ancak benzer sorular bulunduğunu söyledi.

Bugün basın açıklaması yapacaklarını duyuran Gözüküçük, DDK'ya gerekli bilgilendirme notlarını ileteceklerini belirtti.

Soru üzerine soruşturma kapsamında gözaltına alınan olmadığını, yayınevinin bir sorumluluğu olmadığını savunan Gözüküçük, "Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen, genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada, hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir" dedi.

DDK Başkanı Arıncı: Problemli bir durum var gözüküyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından konunun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) talimat vermişti.

DDK müfettişleri talimatın ardından incelemelere başlamış ve iddialarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı.

DDK Başkanı Yunus Arıncı ise NTV’ye yaptığı açıklamada, "İnceleme raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' demişti. Arıncı, rapor için belli bir süre öngörmediklerini söylemişti.

ÖSYM, sosyal medya hesabından açıklama yaparak KPSS sınavıyla ilgili iddiaları "asılsız" olarak nitelendirerek reddetmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iddialarla ilgili inceleme başlatılmış ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın sorularıyla aynı olduğu iddiasına ilişkin ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum" demişti.

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