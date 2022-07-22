Sri Lanka'da protestoculara sert müdahale: 9 gösterici gözaltına alındı, BBC muhabirinin videoları silindi

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31 dakika önce

Sri Lanka’da güvenlik güçleri başkent Colombo’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde kurulan hükümet karşıtı protesto kampına müdahale etti.

Yüzlerce polis ve askerin müdahalesinde dokuz gösterici gözaltına alındı ve protesto çadırları söküldü.

Müdahale sırasında bir BBC muhabiri de kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldı ve bir asker telefonuna el koyarak kayıtlı olan videoları sildi.

Polis, müdahaleyi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü geri almak için düzenlenen özel bir operasyon olarak tanımladı.

Hükümet karşıtı protestolar nedeniyle eski cumhurbaşkanı Gotabaya Rojapaksa’nın Sri Lanka’yı terk etmesinin ardından Başbakan Ranil Wickremesinghe bu hafta ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.

Siyasi elitin bir parçası olarak görülen ve eski cumhurbaşkanına yakın bir isim olarak tanınan Wickremesinghe göstericilere müsamaha gösterilmeyeceğini söylemişti.

Wickremesinghe’nin halk nezdinde popüler bir isim olmamasına karşın göstericiler yemin töreni sırasında protestolarını barışçıl şekilde yürütmeyi sürdürmüştü.

Birçok gösterici ülkeyi ekonomik darboğazdan çıkarmak için Wickremesinghe’ye bir şans verilmesi gerektiği görüşünü dile getirmişti.

Ranil Wickremesinghe ise yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada hükümeti devirmeye yönelik tüm girişimlerin ya da hükümet binalarını işgal etmeye yönelik eylemlerin “demokrasi olmadığını, hukuka aykırı olduğunu” belirtmişti.

Öte yandan Ranil Wickremesinghe’den boşalan başbakanlık koltuğuna Dinesh Gunawardena getirildi. Gunawardena da ülkeden kaçan eski cumhurbaşkanı Rajapaksa’ya yakın bir isim olarak biliniyor.

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BBC muhabirine saldırı

Anbarasan Ethirajan, BBC News, Colombo

Colombo’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki protesto kampına ordunun gece yarısı müdahale edebileceğini duyduktan sonra cumhurbaşkanlığı ofisinin hemen önünde yerimizi aldık.

Çok geçmeden yüzlerce ağır silahlı asker ve çevik kuvvet polisi yüzleri maskeli bir şekilde etrafımızı sardı.

Aktivistler kolluk kuvvetlerinin müdahalesine karşı çıkınca, güvenlik kuvvetlerinin tutumu sertleşti.

Askerler protestoculara bağırmaya, çadırlarını sökmeye başladı. Birlikler geçen hafta protestocular tarafından işgal edilen cumhurbaşkanlığı ofisi içine de müdahale etti.

Protestocular, öğleden sonra cumhurbaşkanlığı sarayından tamamen çekileceklerini açıklamışlardı.

Olay yerinden ayrılırken askerlerin etrafını çevrelediği sivil giyimli biri muhabir arkadaşıma bağırmaya başladı ve telefonundaki videoları silmek istediğini söyledi.

Birkaç saniye sonra muhabir arkadaşıma yumruk atan bu kişi arkadaşımın telefonuna da el koydu.

Kendilerine gazeteci olduğumuzu ve işimizi yaptığımızı anlatmaya çalıştıysam da beni dinlemediler.

Arkadaşıma şiddet uygulamaya devam ettiler. Bu arada bir diğer BBC muhabirinin de mikrofonunu alarak yere attılar.

Muhabir arkadaşımın telefonu içindeki kayıtlı videolar silindikten sonra kendisine iade edildi. Araya bir asker girdi ve oradan ayrılmamıza izin verdi.

BBC saldırıyla ilgili olarak ordu ve emniyetten açıklama istedi ancak bize herhangi bir geri dönüş olmadı.

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'Zorba gücün faydası yok'

Güvenlik kuvvetlerinin protestoculara uyguladığı şiddet eleştirilere neden oldu.

Barolar Birliği Başkanı Saliya Peiris “Zorba gücün nedensiz şekilde kullanılmasının bu ülkeye ve uluslararası imajına hiçbir faydası olmaz,” dedi.

Sri Lanka iflasın eşiğinde. Ülkede gıda, yakıt ve temel ihtiyaçların temini konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Ülkede ilan edilen olağanüstü hal, güvenlik kuvvetlerine kişileri arama emri olmaksızın gözaltına alma ve tutuklama imkanı veriyor.

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