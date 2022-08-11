İngiliz Polisi, Antalya'da kaybolan 4 yaşındaki George için yardım istedi

Kaynak, Durham Polisi

25 dakika önce

İngiltere polisi, Türkiye'de olduğuna inanılan dört yaşındaki bir çocuğun bulunması için acil yardım çağrısı yaptı.

George Jack Temperley-Wells is adlı çocuğun 29 Haziran'da annesi Brogan Elizabeth Temperley ile birlikte Türkiye'ye gittiği sanılıyor.

Çocuğun en son Antalya'da marina bölgesinde görüldüğü belirtiliyor.

Polis, çocuğun durumu hakkında "ciddi kaygıları" bulunduğunu ve çocuğun bulmak ve annesiyle konuşmak istediklerini açıkladı.

Polis Sözcüsü "Anneyle temas halinde olanların, annenin yerinin teyit edilmesi ve eve dönüşüne yardımcı olunması için derhal Türk ya da İngiliz makamlarıyla iletişime geçmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak, Durham Polisi

George'un kızıl saçlı, soluk benizli ve koyu gözlü olduğu belirtildi. 28 yaşındaki annenin ise zayıf, uzun siyah saçlı ve koyu gözlü olduğu açıklandı.

Anne ve çocuğun, Türkiye'de George'un 41 yaşındaki babası Scott Nigel Wells ile vakit geçirdikleri kaydediliyor.