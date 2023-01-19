Zelenskiy: İçişleri Bakanı'nın da öldüğü helikopter kazası, 'savaşın bir sonucu'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Davos Zirvesi'ne bağlandı.

25 dakika önce

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de dün Ukrayna İçişleri Bakanı ve yardımcısı dahil 14 kişinin öldüğü helikopter kazasının ardından Davos Zirvesi'nde konuştu.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki 53. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) video konferans ile bağlanan Zelenskiy, kazanın "savaşın bir sonucu" olduğunu dile getirdi.

Zelenskiy, "Savaş zamanlarında kaza diye bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Helikopter kazasında tüm emareler, olayın bir kaza olduğunu gösteriyor. Ancak Ukrayna güvenlik servisi, teknik arıza ya da uçuş ihlalleri gibi olası nedenlerin yanı sıra sabotaj ihtimalini de araştırıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Helikopter önce konutlara çarparak bir kreşin bahçesine düştü.

Bölge sakinlerinden biri BBC’ye yaptığı açıklamada, havanın çok sisli olduğunu ve elektriklerin olmadığını, bunun neticesinde de binaların da karanlıkta kaldığını söylemişti.

Helikopterin önce bir apartmana ardından da kreşe çarptığı belirtildi.

Helikopterde Bakan Denis Monastirski haricinde sekiz kişi daha bulunuyordu.

Yetkililer, ölenler arasında bir de çocuğun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, Monatirski’nin savaştaki “sıcak bir bölgeye” doğru giderken helikopterin düştüğünü söyledi.

Kazanın neden yaşandığına dair herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

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Zelenskiy, Telegram'da paylaştığı mesajında olayın aydınlatılması için yetkili kurumlara talimat verdiğini kaydetti.

42 yaşındaki İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy hükümetinin önde gelen kabine üyelerinden birisiydi.