Erdoğan: F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar 'İsveç de İsveç' diyorlar

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10 Eylül 2023, 15:28 +03 Güncelleme 17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye yönelik F-16 satışı hakkında, İsveç’in NATO üyeliğini gündeme getirmesine tepki gösterdi.“F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar 'İsveç de İsveç' diyorlar” diye konuşan Erdoğan, bu yaklaşımın kendilerini üzdüğünü söyledi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı basın toplantısında konuşan Erdoğan, ABD’nin F-16 savaş uçaklarının ve modernizasyon kiti satışı için Kongre’yi adres göstermesine de değindi.

Erdoğan, “Siz her şeye 'kongre, kongre' diyorsunuz. Benim de kongrem var benim kongrem, TBMM...” dedi.

İsveç’in NATO üyeliğini onaylamak için tek başına karar verecek noktada olmadığını belirten Erdoğan, İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü bir görüşme yaptığını ve F-16 konusunu konuştuklarını söyledi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen zirvede Erdoğan birçok liderle heyetler arası görüşme de gerçekleştirdi. Bu isimlerden birisi de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi oldu.

Cumhurbaşkanı, 40 dakikadan uzun süren basın toplantısında uluslararası basından gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de bir araya gelen Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmemesiyle ilgili olarak “Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür” ifadelerini kullandı.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın dondurulmasına mecbur bırakıldıklarını ifade eden Putin, "Batı, Rus tarım ve gübre ürünlerinin ihracatını engelliyor" demiş ve Rusya'nın taleplerinin yerine getirilmesi durumunda anlaşmayı canlandırmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Erdoğan, yarın Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan'la Dağlık Karabağ'da yapılan seçimlerle ilgili bir görüşme yapacağını söyledi.

"Bölgeyi sükunete davet etmekten başka çaremiz yok" diyen Erdoğan, "Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar, doğru adımlar değil. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Nitekim AB üyesi ülkeler de bunu kabullenmiyor" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'yi oyaladıkları gerekçesiyle AB üyesi ülkeleri de eleştirdi ve şunları söyledi: