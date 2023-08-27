HDP'de yeni eş genel başkanlar Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu: 'Birikimimizi Yeşil Sol Parti'ye yığacağız'

Kaynak, HDP Fotoğraf altı yazısı, Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak, HDP'nin yeni eş genel başkanları olarak seçildi

27 Ağustos 2023, 13:15 +03 Güncelleme 35 dakika önce

Hakkında kapatma davası bulunan ve aktif siyasi çalışmaları Yeşil Sol Parti’ye devredeceğini açıklayan Halkların Demokratik Partisi (HDP), 4’üncü olağanüstü kongresini gerçekleştirdi. Kongre'de yapılan seçimde partinin yeni eş genel başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar tüm birikimlerini, mücadele tecrübelerini ve güçlerini Yeşil Sol Parti’ye yığacaklarını ancak ruh olarak da kurum olarak da HDP’yi sürdüreceklerini ifade etti.

Sancar, kongre için "Başlattığımız sürecin finali değildir, bu kongre başlattığımız muhasebe süreci duraklarından biridir" değerlendirmesinde bulundu.

Hem Mithat Sancar hem de Pervin Buldan, Ankara’da Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede HDP Eş Genel Başkanı unvanıyla son konuşmalarını yaptı.

Buldan, “Bugün burada küçük bir kongre yaptığımızın, bir değişikliğe dönüşüme gittiğimizin farkındayız” dedi.

Yürüttükleri mücadelenin bitmeyeceğini kaydeden Buldan, “Mücadelemiz her yerdedir; meydanlardadır, sokaklardadır, tarlalardadır, cezaevlerindedir, mahkeme salonlarındadır” dedi ve şöyle devam etti:

“Mücadelemiz bu ülkede barışı talep eden, demokrasiyi savunan her insanın yüreğindedir, yaşamın her alanındadır. O yüzden de bizleri bitirmeye çalışanlara, bizleri yok etmeye çalışanlara dimdik ayakta olduğumuzu göstermenin bir anıdır.”

'HDP ağacını korumak hepimizin borcudur, sorumluluğudur'

Sancar ise HDP ruhunun başka yerlerde yeniden doğmayı başaracak şekilde güçlü, köklü olduğunu ifade ederek, "Onu savunanların inancıyla büyüme konusunda en ufak bir sıkıntıya asla gelmeyecektir. Büyüyeceğiz, büyümek zorundayız” diye konuştu.

HDP’nin logosundaki ağaca atıfta bulunan Sancar, “Çeşitli kesimlerden estirilen rüzgarlara karşı dimdik ayakta duran HDP ağacını korumak hepimizin borcudur, sorumluluğudur. Bu, ülkeye ve halklara karşı en büyük görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Kaynak, HDP Fotoğraf altı yazısı, Buldan, partide beraber çalıştığı arkadaşlarına teşekkür etti

Buldan, 14 Mayıs seçimlerinde alınan oyun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bu nedenle parti yönetimine yönelik eleştirileri almak için yapılan parti içi buluşmaların ve toplantıların ardından kongreyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bundaki asıl amacın ise “büyük bir değişim” olduğunu vurguladı.

2018 parlamento seçimlerinde 67 sandalye kazanan HDP, Yeşil Sol Parti ismiyle girdiği 14 Mayıs seçimlerinde 61 sandalye alabildi.

Bu parti içerisinde memnuniyetsizlikle karşılanan bir sonuç olurken aktif siyaseti bırakan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Artı Gerçek internet sitesine verdiği röportajda, HDP yönetimine yönelik eleştiriler getirdi ve değişim çağrısı yapmıştı.

'HDP, yeni yolunda Yeşil Sol Parti ile mücadelesini sürdürecek'

HDP’nin yeni eş genel başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak da seçim öncesi salona kısa birer konuşma yaptı.

Özcan, kuruluşundan bu yana HDP’de yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, “HDP’nin eş genel başkanı olma görevini bir onur nişanesi olarak taşımaya, onun varoluşunu ve felsefesini korumaya, büyük insanlık yürüyüşünün bir parçası olmaya sizlerin huzurunda söz veriyorum” dedi.

HDP’nin yeni yolunda Yeşil Sol Parti ile mücadelesini sürdüreceğini belirten Özcan, “[HDP’nin] Bütün barikatları aşacağını buradan paylaşıyoruz” diye konuştu.

Sultan Özcan kimdir?

1965 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğan Sultan Özcan, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nda sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerle ilgili çalışmalar yürüten komisyonun eş sözcülüğü görevindeydi.

Cahit Kırkazak kimdir?

1979 Diyarbakır doğumlu Cahit Kırkazak Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu, Anadolu Üniversitesi İİBF, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerinden mezun oldu.

Serbest avukatlık da yapan Kırkazak, Yeşil Sol Parti MYK üyesi olarak görev yapıyordu.

Kırkazak, Selahattin Demirtaş'ın ve HDP'nin avukatlarından biriydi.

Yeni yönetimde kimler var?

Yapılan seçimin ardından HDP'nin yeni yönetiminde şu isimler yer aldı:

Parti Meclisi Asıl Üyeleri:

Adem Demirağaç, Ahmet Yaşaroğlu, Aydın Çetinkaya, Ayfer Demirel, Ayşe Yılmaz, Besra Aslan, Cevdet Bakın, Fatma Yılmaz, Gülistan Ataş, Gülsüm Ağaoğlu, Gültekin Koçdemir, Gülten Akdağ, Gülüstan Önver, Hatice Akdağ, Hüsnü Kuran, İsmet Kaya, Kahraman Oğuz, Kamile Koç, Kayhan Yüksel, Kıymet Temel, Kıznaz Türkeli, Mahmut Çavlı, Mahmut Emin Avcı, Mehmet Yalçın, Mehmet Zarif Kesiciler, Mustafa Erbek, Müge Yamanyılmaz Koşar, Nurettin Sönmez, Peruze Demir, Resul Sadak, Sait Bıçakcı, Salih Mevali, Sevgül Yalçın, Songül Köse, Şengül Acı, Türkan Konukcu, Ubeydullah Özmen, Ufuk Özel, Zehra Vezan Karabulut.

Disiplin Kurulu Üyeleri:

Adalet Aydın Sözkesen, Ayhan Akgül, Berfin Kaya, Bilal Algünerhan, Celal Soğuk, Şevkiye Müge Caner, Yüksel Yıldırım.