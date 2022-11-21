Suriye’den Türkiye’ye son dönemde kaç top ve roket saldırısı yapıldı?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, K﻿arkamış'taki sınır kapısı önünde topun isabet ettiği bir kamyon

13 dakika önce

Bugün Suriye’den Gaziantep’e yapılan havan ve roket saldırısında iki kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Dün Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’na yapılan saldırıda da 8 kişi yaralanmıştı.

Bu saldırılar, son dönemde Suriye’den Türkiye’ye yönelen riskleri tekrar gündeme getirdi.

Son yıllarda Suriye’den Türkiye’ye yapılan top ve roket atışlarıyla bunların yarattığı can kayıplarını inceledik.

Türk basınında son üç yılda çıkan saldırı haberlerini incelediğimizde, saldırıların 2022’de önceki yıllara göre çok daha fazla olduğu görülüyor.

Türk ordusu Ekim 2019’da Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı adlı bir operasyon düzenlemişti.

Bu operasyonun ardından o yıl Suriye’den yalnızca bir saldırı haberlere yansıdı. 28 Kasım’da Şanlıurfa Akçakale’ye düşen mermi, iki kişinin ölümüne yol açtı.

Haber taraması için kullandığımız gazete arşivlerinde, 2020’de Suriye’den Türkiye’ye yapılmış bir atış yer almıyor.

2021’de ise kayıtlara geçen iki saldırıda da yaralanan veya ölen olmadı. Roketlerden ilki 18 Mart’ta Kilis’e, ikincisi ise 11 Kasım’da Gaziantep Karkamış’a düştü.

Karkamış, ilerleyen yıllarda en fazla hedef alınan ve en fazla kişinin hayatını kaybettiği yer olacaktı.

2022’nin ilk can kaybı da bu ilçede yaşandı.

12 Mayıs’taki saldırıda bir kişi hayatını kaybederken dört kişi yaralandı. Buna karşılık yapılan top atışlarının ardından Milli Savunma Bakanlığı “21 terörist öldürüldü” açıklamasında bulundu.

16 Ağustos’ta, yılın ikinci saldırısında ise yine Karkamış hedef alındı fakat zarar gören olmadı.

Öte yandan aynı gün Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine yapılan atışlarda bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, karşılık olarak yapılan atışlarda 13 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

18 Eylül’de Urfa’nın Birecik ilçesi hedef alındı, saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Son iki saldırı ise İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının ardından geldi.

Bu saldırılardan YPG’yi sorumlu tutan Türkiye, hafta sonu hem Suriye’de YPG’nin kontrolündeki hem de Irak’ta PKK’nin etkin olduğu bölgelere bir hava harekatı düzenledi.

New York Times gazetesinin haberine göre, YPG’nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) “Gerekli yanıtı vereceğiz” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın yapıldığı 20 Kasım Pazar günü Kilis’te Öncüpınar sınır kapısı bombalandı ve sekiz kişi yaralandı.