Apple, 2019'dan bu yana satışlarındaki en büyük düşüşü yaşıyor

Kaynak, Getty Images

53 dakika önce

Teknoloji devi Apple'ın satışları 2022'nin sonunda, artan yaşam maliyeti ile karşı karşıya kalan müşterilerin satın alma gücünün düşmesi nedeniyle azaldı.

iPhone’un üreticisinin satışları, 2022'nin son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre %5 düştü.

Bu, 2019'dan bu yana en büyük üç aylık düşüş oldu ve tahminlerden daha kötü gerçekleşti.

Bu düşüş, birçok firmanın, özellikle pandemi sırasında yükselişe geçen teknoloji sektörü için, keskin bir ekonomik yavaşlama konusunda uyardığı sırada geldi.

Apple şirketinin CEO'su Tim Cook, firmanın "zorlu bir ortamda" yol aldığını söyledi.

Cook, satışlardaki düşüşü, iPhone’ların üretildiği Çin'deki Covid-19 nedeniyle arzdaki yavaşlamaya, doların diğer para birimlerine göre güçlenmesine ve Ukrayna'daki savaş ve pandeminin devam eden etkilerinden kaynaklanan daha geniş ekonomik durgunluğa bağladı.

Cook yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede, "Dünya benzeri görülmemiş koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ederken ... Apple'ın bundan bağımsız olmadığını biliyoruz" dedi.

Apple, satışlardaki düşüşün tüm dünyada meydana geldiğini ve ürünlerinin çoğunu etkilediğini söyledi.

iPhone'ların satışları %8'den fazla düştü.

Diğer büyük teknoloji şirketleri de yatırımcılarla görüşmelerinde zorluk yaşadıklarını ifade ediyorlar.

E-ticaret işini yeniden canlandırmak için mücadele eden Amazon, çevrimiçi mağazalarındaki satışların 2022'nin son çeyreğinde bir yıl öncesine göre %2 düşüş kaydedildiğini söyledi.