Başörtüsü teklifi komisyon gündemine geliyor: Muhalefet destek mi verecek, alternatif metin mi hazırlayacak?

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

23 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, AKP'li Özlem Zengin başörtüsü teklifini 336 vekilin imzasıyla Meclis'e sundu

AKP ve MHP, başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunması gerekçesiyle değişiklik içeren anayasa değişikliği teklifini gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonu gündemine getirme konusunda uzlaştı.

Bu kararın ardından gözler, AKP’nin anayasa değişikliği teklifi ile ilgili randevu talebini geri çeviren CHP, İYİ Parti ve HDP’nin bu konuda izleyeceği tutuma çevrildi.

İki milletvekili hakkındaki dokunulmazlık dosyalarının Karma Komisyon gündemine alınmasına tepkili olan CHP ve İYİ Parti ise ortak tutum belirleyecek.

Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifi, 5 Ocak’ta toplanan Altılı Masa’nın da gündemindeydi.

AKP’nin hazırladığı başörtüsü teklifi metninin, sorunlu olduğu görüşünü paylaşan genel başkanlar, Altılı Masa’nın kendi önerisini hazırlaması konusunda uzlaştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı açıklamada “yeni bir anayasa değişikliği metni” hazırlayıp imzaya açılacağını duyurdu.

CHP ve İYİ Parti, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık dosyalarının öne çekilmesi nedeniyle AKP’nin başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifi için görüşme talebini geri çevirdi.

AKP ve MHP’nin, anayasa değişikliği teklifini gelecek hafta komisyona getirme kararının ardından, muhalefetin de gelecek hafta içinde tutumunu netleştirmesi bekleniyor.

İYİ Parti’nin metni hazır

İYİ Parti, Altılı Masa toplantısı öncesinde yapılan Genel İdare Kurulu toplantısından, AKP’nin seçimlerde “üç sandık koyma” hesabını dikkate alarak, teklife destek verme eğilimi çıkmıştı. Ancak AKP’nin hazırladığı metni sorunlu bulan İYİ Parti, önergelerle düzeltilmesi önerisini getirmeyi planlıyordu.

Bu çerçevede İYİ Parti, hem başörtüsü, hem de ailenin korumasına ilişkin maddede değişiklik içeren önerge metinlerini hazırladı. Hazırlanan metinde, hem başörtülü, hem de başörtüsüz kadınların haklarının korunmasına dönük ifadeler netleştirilirken, ailenin korunmasına ilişkin maddeye de çocuklara yönelik “istismarı” önleyici daha net hükümler konulduğu belirtildi.

Akşener ve Kılıçdaroğlu karar verecek

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Altılı Masa’da alınan karar doğrultusunda muhalefetin ortak bir anayasa değişikliği metni hazırlaması gündeme geldi.

Her ne kadar DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “yeni bir anayasa değişikliği teklifi hazırlanacağını”, duyursa da, bu konuda şimdiye kadar bir adım atılmadığı öğrenildi.

İYİ Parti’de eğilim, iktidar partisinin hazırladığı teklif metni üzerinde önergelerle değişiklik yapılması. Parti kaynakları, AKP’nin tekrar görüşme talep edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığını belirterek, “Eğer yeniden görüşmek isterlerse biz onlara teklifimizi sunarız veya yeni komisyonda değişiklik önergesi ile düzeltilmesini isteyebiliriz. Partimizde genel eğilim, bu değişikliğin yapılıp, gündemden çıkması yönünde” görüşünü dile getiriyorlar.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun birkaç gün içinde bu konuyu görüşerek karara bağlayabileceği belirtilirken, CHP’nin de destek kararı vermesi halinde bunun Altılı Masa’nın kararı haline geleceği ifade ediliyor.

İYİ Partililer, Anayasa değişikliği teklifi hazırlansa da, Meclis Başkanlığı’na sunmak için en az 200 imzaya gereksinim olduğunu, Altılı Masa’da yer alan siyasi partilerin sandalye sayısının ise 175’te kaldığına dikkat çekiyorlar.

CHP, AKP’nin teklifine hala mesafeli

CHP ise AKP’nin teklifine destek vermeme eğiliminde.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı ve son oralar CHP ve İYİ Partili iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için karma komisyonun toplanması tepkileri daha da artırmış durumda.