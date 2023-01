İYİ Parti lideri Akşener Diyarbakır'da konuştu: Bugün ülkemizde Türk, Kürt, sağcı, solcu yok; AK Partili olanlar ve diğerleri var

İYİ Parti'nin kuruluşunda, "evladını doyurma derdine düşen anaların, borç batağına batan babaların, emekçilerin; AK Parti'de dayısı olmadığı için mülakatta elenen, atanamayan gençlerin; hayatının her alanına engel örülen, şiddet gören, oyun çağında gelin edilen kadınların" yer aldığını belirten Akşener, ''İYİ Parti'yi bu ülkenin has evlatları, Türkler, Kürtler, Zazalar kurdu'' dedi.

"Her türlü iftiraya inat Diyarbakır'ın kendilerine kollarını, kalbini, gönlünü açtığını" ifade eden Akşener, "uçurumun kenarındaki ülkeyi" kurtarmak için Diyarbakır'ın yanlarında olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

''Zulme rağmen, baskılara rağmen, aslanlar gibi yanımdasınız. Allah razı olsun. İyi ki buradasınız. Bu topraklar kadirşinaslığın, mertliğin topraklarıdır. Ben buraya kapısını çaldığım her eve girebileceğimi bildiğim için geldim; Ben buraya hamasi nutuklar atmaya gelmedim.

''Bir yandan beş, on maaş alan aç gözlü danışmanlar, milletin halkıyla sarayda sefa sürenler var. Diğer yandan her gün geçim derdiyle aç yatanlar var. 'Karne hediyesi olarak annem bana et aldı' diyen ilkokul çocukları var. Ama tuhaf pantolonlu, pudracılar var, arabası, teknesiyle fotoğraflar çekip umutsuz çocuklarımızın gözüne sokan saygısız, görgüsüz yetiştirilen gençler var. Azgın saray azınlığına karşı kaybeden milyonlar var. Biz bu zulmü çileyi bitirmeye geldik.''