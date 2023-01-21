İYİ Parti lideri Akşener Diyarbakır'da konuştu: Bugün ülkemizde Türk, Kürt, sağcı, solcu yok; AK Partili olanlar ve diğerleri var

Yazan, Hatice Kamer

Unvan, Diyarbakır

bir saat önce

Kaynak, İYİ Parti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2'nci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da yaptığı konuşmada kalabalığa "Ben buraya rızanızı almaya geldim" sözleriyle seslendi, "Bugün ülkemizde Türk, Kürt, sağcı, solcu yok. Bugün artık Türkiye'de AK Partili olanlar ve diğerleri var" dedi.

'Başbakan Meral' sözleriyle alkışlanan, salondaki kalabalığın sloganlarıyla sık sık sözünü kestiği Meral Akşener, konuşmasının büyük bölümünde AKP hükümetini hedef aldı.

Konuşmasında Altılı Masa'ya ve Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına değinmeyen Akşener, yapılacak seçimin ülkenin geleceği için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

İYİ Parti'nin kuruluşunda, "evladını doyurma derdine düşen anaların, borç batağına batan babaların, emekçilerin; AK Parti'de dayısı olmadığı için mülakatta elenen, atanamayan gençlerin; hayatının her alanına engel örülen, şiddet gören, oyun çağında gelin edilen kadınların" yer aldığını belirten Akşener, ''İYİ Parti'yi bu ülkenin has evlatları, Türkler, Kürtler, Zazalar kurdu'' dedi.

"Her türlü iftiraya inat Diyarbakır'ın kendilerine kollarını, kalbini, gönlünü açtığını" ifade eden Akşener, "uçurumun kenarındaki ülkeyi" kurtarmak için Diyarbakır'ın yanlarında olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

''Zulme rağmen, baskılara rağmen, aslanlar gibi yanımdasınız. Allah razı olsun. İyi ki buradasınız. Bu topraklar kadirşinaslığın, mertliğin topraklarıdır. Ben buraya kapısını çaldığım her eve girebileceğimi bildiğim için geldim; Ben buraya hamasi nutuklar atmaya gelmedim.

"Ben buraya bu topraklar kurumasın diye Dicle’ye bir damla su olmaya geldim. Kadim ahde vefaya selam durmaya geldim, ben buraya rızanızı almaya geldim.''

AKP iktidarının milleti "açlıkta ve yoksullukta eşitlediğini" söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı konuşmasında, ''Bugün ülkemizde Türk, Kürt, sağcı, solcu yok. Bugün artık Türkiye'de AK Partili olanlar ve diğerleri var. Kendini ağa, milletimizi maraba gören çirkin bir zihniyet var. Korkuyla, sopayla yönetmeyi bilen vicdansız bir sistem var" dedi ve ekledi:

"Bugün mukaddesatımız fasıkların eline düşmüştür. Bugün ahlak arsızların diline düşmüştür. Bugün bayrak şuursuzların elinde kalmıştır."

''Bir yandan suç işleme özgürlüğü olanlar var, diğerinde sizler varsınız'' diyen Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

''Bir yandan beş, on maaş alan aç gözlü danışmanlar, milletin halkıyla sarayda sefa sürenler var. Diğer yandan her gün geçim derdiyle aç yatanlar var. 'Karne hediyesi olarak annem bana et aldı' diyen ilkokul çocukları var. Ama tuhaf pantolonlu, pudracılar var, arabası, teknesiyle fotoğraflar çekip umutsuz çocuklarımızın gözüne sokan saygısız, görgüsüz yetiştirilen gençler var. Azgın saray azınlığına karşı kaybeden milyonlar var. Biz bu zulmü çileyi bitirmeye geldik.''

"İYİ Parti'nin millete giydirilmiş bir gömlek olmadığını, kendi sinesinden çıkardığı duruş, tavır, itiraz olduğunu" söyleyen Akşener, meselenin Cumhuriyet'i "sözde değil özde sahiplenmek" olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi herkesin eşit olduğu bir bayram sofrasına çevirmeyi hayal ettiğini dile getiren Akşener, ''Refahta, duyguda, birliktelikte eşit olan o bayram sofrasını elimizden aldılar ama biz o sofrayı birlikte kuracağız'' dedi.