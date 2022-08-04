Brittney Griner: Rus mahkemesi ABD'li basketbol yıldızına 9 yıl hapis cezası verdi

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Rusya'da 'yasa dışı esrar bulundurmak' ve 'ülkeye esrar ile doldurulmuş elektronik sigara kartuşu sokmakla' yargılanan ABD'li basketbol yıldızı Brittney Griner mahkeme tarafından suçlu bulundu ve 9 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Griner'e 16 bin dolar para cezası da verildi.

Olimpiyat şampiyonu 31 yaşındaki Griner, 17 Şubat'ta bagajında esrar yağı bulunduğu iddiasıyla Moskova'daki bir havaalanında gözaltına alınmıştı.

Rusya'da esrarın hem tıbbi hem de keyif amaçlı kullanımı yasak.

Griner davasının bugünkü oturumunda, savcılar basketbolcunun suçlu bulunmasını ve hapis cezasına çartırılmasını talep etti.

AFP haber ajansına göre Savcı Nikolay Vlasenko, mahkemenin Griner'a 9 yıl 6 aylık hapis cezası ve 16 bin 500 dolarlık para cezası vermesini istedi.

Griner ise, "Dürüst bir hata yaptım. Herhangi bir suç işlemek için plan yapmadım. Umarım kararınız hayatımı tamamen bitirmez" dedi.

Griner'ın avukatları, onun basketboldaki başarısını referans göstererek mahkemenin daha hafif bir karar vermesini istedi.

Avukat Maria Blagovolina, "Hızlı koşuda Usain Bolt, Formula 1'de Michael Schumacher, kadın basketbolunda da Brittney Griner var" dedi.

Blagovolina aynı zamanda Griner'ın esrar dolu kartuşu çantasına yanlışıkla koyduğunu ve esrarı ABD'nin Arizona eyaletinde sadece tıbbi amaçlı kullandığını savundu.

ABD, Şubat ayından bu yana Griner'in haksız yere tutuklandığını ve serbest bırakılması gerektiğini söylerke, Rusya tutukluluğunun Ukrayna savaşı nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerilimden kaynaklandığı iddialarını reddetti.

WNBA oyuncusu Griner, 2014'ten beri ABD sezonu dışında EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg'da oynuyordu. Rusya'ya gitmesinin sebebi de buydu.

WNBA oyuncularının yarıya yakını sezon dışında yurt dışında oynuyor, çünkü Rusya'da ABD'den beş kat daha fazla ödeme yapılıyor.

Griner tutuklanmasının ardından ABD'de siyasi destek topladı.