Hollanda: Türkiye’den gelen ve depremzede olduğunu söyleyen çocuk Türk vatandaşı değil

Kaynak, POLITIE MAASTRICHT

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



25 Mayıs 2023, 16:58 +03 Güncelleme bir saat önce

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Maastricht kentinde yalnız halde bulunan, “Türkiye’den geldiğini ve depremzede olduğunu” söyleyen çocuğun, Türk vatandaşı olmadığını açıkladı.

Sadece Türkçe konuşan ve ailesinin Türkiye’de olduğunu söyleyen çocuğun büyük olasılıkla Suriye uyruklu olabileceği belirtildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Maastricht polisi tarafından yalnız halde bulunan çocukla ilgili olarak Perşembe sabahı Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği’ne bilgi verdi.

Büyükelçi Selçuk Ünal, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Hollanda Dışişleri Bakanlığı, söz konusu çocuğun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını bildirmiştir. Tarafımıza, çocuğun hangi uyruklu olduğunun ve nereden geldiğinin halen İçişleri ve Adalet Bakanlığınca araştırıldığı belirtildi" dedi.

Ünal, çocuğun sadece Türkçe konuşabildiğinin fark edilmesi üzerine Türk asıllı polislerle görüştürüldüğünü öğrendiklerini bunun üzerine hangi sosyal hizmet merkezinde olduğunu araştırdıklarını söyledi.

BBC Türkçe’ye bilgi veren kaynaklar, Türkiye’den geldiğini belirten çocuğun büyük olasılıkla Suriye asıllı olabileceğini aktardı.

Kaynaklar, çocuğun anne ve babasının Türkiye’de olduğunu söylemesi ve sadece Türkçe konuşuyor olması nedeniyle polis tarafından Türk vatandaşı sanıldığını vurguladı.

Hollanda’nın güneyindeki Maastricht kentinde geçen Pazartesi akşamı yalnız halde bulunan çocukla ilgili gelişme, polisin Instagram hesabından “Büyük şehirde tek başına” başlığıyla duyurulmuştu.

Maastricht polisinin paylaşımında, Türkçe konuşan ve hiç Hollandaca bilmeyen çocuğun, Türkiye kökenli bir polisle sohbet ettiği belirtilerek, şunlara yer verilmişti:

“Türkiye’den geldiğini anlatan çocuk, anne ve babasının ülkelerinde olduğunu, ikisinin de 6 Şubat’taki depremde yaralandığını söyledi.”

Karakolda yemek ve dondurma ikram edilen çocuk, daha sonra sosyal hizmet uzmanlarına teslim edilerek, bir sığınma merkezine gönderilmişti.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği, konunun aydınlatılması için Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve emniyet makamları nezdinde girişim başlatmıştı.

Deprem bölgesinde Çocuk hakları alanında çalışan gönüllülerden oluşan Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi’nden Hatice Kapusuz, Hollanda’da yalnız başına bulunan çocukla ilgili olarak insan kaçakçılığı endişesini dile getirmişti.

Kapusuz, 5 yaşındaki bir çocuğun refakatçisi olmadan hava yoluyla Hollanda’ya gelmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, refakatçisi olmayan çocukların insan kaçakçılarının eline düşmesinden endişe ettiklerini vurgulamıştı.