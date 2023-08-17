Aktör Bradley Cooper'ın, Maestro filmindeki makyajına 'Yahudi burnu' tepkisi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bradley Cooper'e filmde Carey Mulligan eşlik ediyor

bir saat önce

Amerikalı aktör Bradley Cooper’un ünlü bir bestecinin hayatının anlatıldığı filmdeki rolü, ‘Yahudi tiplemesi’ üzerinden bir tartışma başlattı.

Cooper, Maestro isimli filmde Leonard Bernstein’i canlandırıyor.

Söz konusu yapım için Cooper’a burnunu büyütecek şekilde bir makyaj yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu görüntüyü eleştirdi ve Yahudiler’in görünüşü üzerine ‘basmakalıp fikirleri’ güçlendirdiğini savundu.

Ancak Bernstein’in ailesi, Cooper’ın görüntüsünü değiştirmek için yaptığı değişimin ‘son derece yerinde’ olduğunu savundu.

Ünlü bestecinin üç çocuğunun imzasıyla yayınlanan paylaşımda, Bradley Cooper’ın emeklerinin ‘doğru olmayan bir şekilde gösterilmesinin’ kendilerini üzdüğü vurgulandı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Gerçekten de Leonard Bernstein’in büyük ve güzel bir burnu vardı. Bradley makyajla kendi yüzünü ona benzetme yolunu seçti ve bizim için bunun hiçbir sakıncası yok. Babamızın da (yaşasaydı) buna karşı çıkmayacağına eminiz”

Jamie, Nina ve Alexander Bernstein’in ortak paylaşımında, Bradley Cooper’a da teşekkür edildi ve dünyanın babalarını Cooper'ın yaratıcılığı ile görecek olmasından heyecan duydukları kaydedildi.

Leonard Bernstein, Batı Yakası Hikayesi müzikalinin bestecisiydi.

Hollywood Reporter isimli sitede film eleştirmeni olan Daniel Feinberg, Cooper’ın filmdeki makyajının ‘problemli’ olabileceğini ilk yazanlardan biriydi.

Feinberg, bu makyajla filmin bir ‘etnik kostüm şovuna’ dönüştüğünü savundu.

İngiliz aktör Tracy-Ann Oberman da benzer şekilde Cooper’ın makyaj tercihini ‘yüzü siyaha boyamakla’ eş değer tutarak eleştirdi.

Oberman, “Bradley Cooper, oyunculuk yeteneğiyle bu rolün altından kalmayacaksa onu seçmeseydiniz, Yahudi bir aktör bulsaydınız” dedi.

Yahudi karşıtlığı ile mücadele üzerine çalışan bir kampanya grubunun sözcüsü olan Binyomin Gilbert de benzer bir eleştiri dile getirdi ve “insanların Yahudi olmayan birinin, bir Yahudi’yi canlandırırken kendisine büyük burun eklemesini sorgulamaması inanılmaz” görüşünü paylaştı.

Maestro isimli film gelecek ay Venedik Film Festivali’nde gala yapacak.