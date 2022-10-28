ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin evine giren şahıs eşini yaraladı

28 Ekim 2022, 20:24 +03 Güncelleme 48 dakika önce

Sam Cabral | BBC News, Washington

Kaynak, Reuters

ABD’de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin California’daki evine giren bir şahıs, eşi Paul Pelosi’ye saldırdı.

82 yaşındaki Paul Pelosi'nin hastaneye kaldırıldığı ve iyileşmesinin beklendiği açıklandı.

Adı açıklanmayan saldırgan ise gözaltına.

ABD basınına göre evi çekiçle giren kişi, Paul Pelosi’yle karşılaştıktan sonra bağırarak “Nancy nerede?” diye sordu.

Nancy Pelosi o sırada California’daki evinde değil, Washington’daydı.

Cuma sabah gerçekleşen saldırının ardından, Demokrat Partili siyasetçinin sözcüsü “Pelosi ve ailesi ilkyardım görevlilerine teşekkür ediyor ve özel hayatlarına saygı gösterilmesini talep ediyor” dedi.

Saldırganın motivasyonunun ne olduğu da henüz bilinmiyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da San Fransisco polisine yardım ediyor.

Pelosi’nin ofisi Ocak 2021’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin düzenlediği Kongre saldırısında tahrip edilmişti.

O zamandan beri bütün Kongre üyeleri için güvenlik seviyesi artırıldı.

Yetkililerin, siyasetçilerin aileleri için de ek güvenlik önlemleri sağlamayı düşündüğü aktarılıyor.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnel, bunun “iğrenç ve korkunç bir saldırı olduğunu” söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, N﻿ancy ve Paul Pelosi

Nancy Pelosi kimdir?

Nancy Pelosi ülkedeki en güçlü siyasetçilerden biri.

2021 yılında Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na dördüncü defa seçilen Pelosi, ABD protokolünde Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Baltimore doğumlu Harris, 1987’den beri Kongre’de California eyaletini temsil ediyor ve zamanının bir kısmını orada, bir kısmını da başkent Washinton’da geçiriyor.

Bir girişim sermayesi şirketi kurucusu olan milyoner eşi ise zamanının büyük kısmını doğduğu ve büyüdüğü California’daki evinde geçiriyor.

1963’te evlenen çiftin beş çocuğu var.