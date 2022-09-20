İsrail'de uyuşturucu amaçlı afyon kullanımına dair 3400 yıl öncesine ait izler tespit edildi

Kaynak, ASSAF PERETZ, IAA Fotoğraf altı yazısı, İsrail'de bulunan antik bir mezarlıkta narkotik afyon kullanımına dair izler tespit edildi

bir saat önce

İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA), Tel Aviv Üniversitesi ve Weizmann Bilim Enstitüsü ortaklığında yapılan yeni bir araştırmada İsrail'de bulunan antik bir mezarlıkta narkotik afyon kullanımına dair izler tespit edildi.

Afyon, T﻿el Aviv'in 11 kilometre güneydoğusundaki Yehud kentindeki arkeolojik alanda, çanakların içinde bulundu.

A﻿rkeologlar çanakların 3400 yıllık olduğunu ve cenaze törenlerinde kullanıldığını düşünüyor.

Eskiden Kenan olarak bilinen bu bölgedeki s﻿öz konusu çanaklar aslında 2012 yılında IAA tarafından yapılan kazı çalışmalarında bulunmuştu.

Afyonun o dönemde Türkiye topraklarında yetiştirildiği ve Kıbrıs üzerinden Yehud'a ulaştırıldığı düşünülüyor.

Araştırma raporuna göre ç﻿anaklar Kıbrıs'ta yapılıyordu.

B﻿u çanakların sonraki hayata geçiş sürecine eşlik etmesi için ölülerle birlikte cenazeler sırasında gömüldüğü tahmin ediliyor.

Ç﻿anakların ters ve kapalı haşhaş çiçeği şeklinde olması dikkat çekiyor.

Daha önce yapılan çalışmalarda bu çanakların ayin törenlerinde kullanıldığı ve afyon ile doldurulduğu tahmin ediliyordu ancak ilk defa afyona dair somut kalıntı bulundu.

I﻿AA'dan Dr. Ron Beeri, "Aile üyeleri veya din insanları tarafından düzenlenen bu törenlerde insanlar afyon kullanarak kendinden geçmiş ve ölü akrabalarının ruhlarını geri getirmeye çalışmış olabilir" diyor ve devam ediyor:

"﻿Veya cenazenin yanına yerleştirilen afyonun o kişinin ruhuna mezardan yükselmesi ve sonraki hayatta aile üyeleriyle buluşması için yardımcı olacağına inanmış olabilirler."