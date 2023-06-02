ABD Kongresi borç tavanı anlaşmasını onayladı: Piyasaları rahatlatan karar ne anlama geliyor?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Chuck Schumer

2 Haziran 2023, 13:26 +03 Güncelleme bir saat önce

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin müzakereler sonucu üzerinde anlaştığı borç tavanı ve bütçe kesintileri anlaşması, Meclis'ten sonra Senato'dan da geçti. Böylece dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'nin, borçların ödenememesi yani temerrüt riski ortadan kalkmış, yıkıcı bir ekonomik çalkantı önlenmiş oldu.

ABD yönetimi, uzun süren tartışmaların ardından hükümetin faturalarını ödemeye devam edebilmesini sağlamak ve mali çalkantıyı önlemek için anlaşmanın bir an önce Kongre'den geçmesini istiyordu.

Amerikan Hazine Bakanlığı, aksi takdirde ABD'nin para sıkıntısı çekeceği ve tehlikeli bir temerrüt riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuyordu.

Anlaşma, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden 117'ye karşı 314 oyla geçtikten sonra hızla Senato'da görüşüldü.

Demokratların kontrolündeki Senato anlaşmayı, 36’ya karşı 63 oyla onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın onayıyla, halen 31 trilyon dolar olan borç tavanının yükseltilmesini öngören ve Hazine Bakanlığı’nın ülkenin borçlarını ödemek için borçlanabilmesini sağlayacak paket, yürürlüğe girecek.

Biden anlaşma için “ülke ekonomisi ve Amerikan halkı için büyük bir kazanç” dedi.

Paket kapsamında önümüzdeki iki yıl için harcamalar kısılacak, borç tavanını Ocak 2025'e kadar askıya alınacak. Gıda yardımı alan yaşlı Amerikalılar için yeni çalışma şartları getirilecek ve Demokrat Parti'de birçok ismin karşı çıktığı Appalachian Doğalgaz Hattı'na yeşil ışık yakılacak. Savunma ve savaş muharipleri için fonlar arttırılacak, Vergi Dairesi çalışanları için yeni kaynak ayrılacak.

ABD'nin 5 Haziran Pazartesi itibarıyla, mevcut borç tavanını aşacağı tahmin ediliyor.

Temerrüde girilmesi ise hükümetlerin daha fazla borç alma ve mevcut tüm faturalarını ödeme kabiliyetini kısıtlıyor. Temerrüde girilmesi, diğer ülkelerde de kaosa yol açıyor ve ev kredisi faizlerini etkiliyor.

Bağımsız Kongre Bütçe Bürosu, anlaşmayla 10 yıl boyunca 1,5 trilyon dolar tasarruf yapılacağını açıkladı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kongre üyeleri, temerrüde girmeden anlaşmaya varmak için çaba harcadı.

Anlaşma, sağ kanattaki Cumhuriyetçiler ve sol kanattaki Demokratlar tarafından eleştirilmişti.

Senato'da reddedilen değişiklik önerilerinden biri bile kabul edilseydi, anlaşmanın tümüyle Temsilciler Meclisi'ne geri gönderilmesi gerekiyordu ve bu durumda temerrüde girilmeden anlaşmanın geçmesi için çok az zaman kalacaktı.

Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer, “Amerika rahat bir nefes alabilir. Çünkü bu süreçle temerrüde girmekten kaçınacağız” dedi.

ABD, borç tavanında bu noktaya en son 2011’de gelmiş ve kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's ülkenin kredi notunu düşürmüştü.

Piyasalari, Senato'nun onayına olumlu tepki verdi. Asya ve Avrupa piyasalarında hisse senetleri yükseldi.