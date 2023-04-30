Cumhurbaşkanı Erdoğan: IŞİD lideri MİT operasyonu ile öldürüldü

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38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD liderinin Kuzey Suriye’deki MİT operasyonuyla Cumartesi günü öldürüldüğünü söyledi.

Erdoğan , MİT’in Ebu Hüseyin el Kureyşi’yi uzun süredir takip ettiğini de söyledi.

Örgüt, liderleri Kureyşi’nin öldürüldüğü iddiası ile ilgili bir açıklama yapmadı.

IŞİD 2022 Kasım ayında Ebu Hüseyin el Kureyşi’nin örgütün yeni lideri olduğunu duyurmuştu.

Bu duyuru bir önceki liderin ölümünün doğrulanması ile birlikte yapılmıştı.

Kureyşi Şubat 2022’den bu yana örgütün liderliğine getirilen üçüncü isimdi.

AFP haber ajansının Kuzey Suriye’deki muhabiri, Cumartesi günü Afrin yakınlarındaki Cinderes’te bir bölgenin kordon altına alındığını aktarıyor.

AFP’ye konuşan yerel halktan kişiler, bu operasyonun, İslami okul olarak kullanılan bir çiftliği hedef aldığı bildiriliyor.

Reuters haber ajansına konuşan yerel kaynaklar da, söz konusu operasyonun bir saat sürdüğünü çatışma seslerini büyük bir patlamanın izlediğini aktarıyor.

IŞİD örgütü, gücünün zirvede olduğu dönemde Irak ve Suriye’nin kuzeyinde geniş topraklara hakimdi. Rejimin hakimiyet altına aldığı bölgede 8 milyona yakın insan yaşıyordu.

Irak Şam İslam Devleti’nin kurucu (IŞİD) lideri Ebu Bekir el Bağdadi, 2019 yılında öldürülmüştü.

Örgüt o günden bu yana çok sayıda lider değiştirmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamayı, TRT Türk ile bazı Türk televizyonlarının Avrupa kanallarının ortak yayınında yaptı.

Cumhurbaşkanı, “Bu şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatımızın dün Suriye'de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi. İnşallah bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.