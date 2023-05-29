Kore Savaşı'nda ölen Amerikan askerinin kalıntıları 73 yıl sonra ailesine verildi

Kaynak, ABD Ordusu

29 Mayıs 2023, 18:55 +03 Güncelleme 59 dakika önce

Kore Savaşı’nda ölen bir Amerikan askerinin kalıntıları, 73 yıl sonra gömülmesi için ailesine teslim edildi.

Onbaşı Luther Herchel Story’nin, yaralandıktan sonra bölüğünün geri çekilebilmesi için koruma ateşi açarken, 1 Eylül 1950’deki bir çatışmada hayatını kaybettiğine inanılıyor.

Story’nin cesedi bir ay sonra bulundu ancak dönemin teknolojisi yeterli olmadığı için kimliği tespit edilemedi.

ABD ordusu, geçen ay DNA örnekleri kullanarak kimlik tespiti yaptı.

Story, Kore Savaşı’ndaki kahramanlığıyla tanınıyor.

Bölüğü gündüz yapılan şiddetli bir saldırıda ateş altına girdiğinde, 100 düşman askerini öldürdüğü ya da yaraladığına inanılıyor. Story, bu çatışmanın ardından hiç canlı görülmedi.

Arkada kalarak ve bölüğüne yaklaşan Kuzey Koreli askerlerle savaşarak “açık bir kahramanlık ve yiğitlik sergilediği için” Onur Madalyası'na layık görüldü.

ABD’nin en büyük askeri nişanı olan ödül, 1951’de babasına verildi.

Story’nin rütbesi de ölümünden sonra onbaşına yükseltildi.

Onbaşı Story’nin cenazesi özel bir törenle toprağa verilecek.

Story’nin kalıntıları Ekim 1950’de Güney Kore’deki Sangde-po yakınlarında bulunmuş ve kimliği bilinmeyen diğer askerlerin kalıntılarıyla birlikte Hawaai’deki Pasifik Ulusal Anma Mezarlığı’nda gömülmüştü.

Kalıntılar, 2021’de ordunun çatışmalarda ölen ve kimliği bilinmeyen askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi çalışması kapsamında çıkartıldı.