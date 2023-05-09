Gençlerin 14 Mayıs seçimi: Kalmak mı? Gitmek mi?

bir saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem Milletvekili genel seçimlerinde yaklaşık 5 milyon seçmen ilk kez oy kullanacak.

Peki genç seçmenlerin sorunları ve talepleri neler? Siyasete ve siyasetçilere nasıl bakıyorlar? 15 Mayıs’ta nasıl bir sabaha uyanmak istiyorlar?

BBC Türkçe’ye konuşan bazı genç seçmenler mevcut iktidarın devamından yana iken bazıları da değişimin gerekli olduğu görüşünde.

Konuştuğunuz gençlerin ortak sorunu ise ekonomi ve eğitim.

Türkiye’de gençlik çalışmaları yapan akademisyenler ise siyasetçiler ile gençler arasında “senkron sorunu” olduğuna belirtiyorlar.

Bir diğer önemli konu ise gençlerin yurt dışına gitme isteklerinin devam ediyor olması.

Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Demet Lüküslü, son 20 yılda gençlerin yurt dışında yaşama isteklerinin arttığına işaret ediyor.

Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği’nin yaptırdığı ve Şubat 2022’de açıklanan Türkiye Gençlik Araştırması’na göre gençlerin yüzde 73’ü yurt dışında yaşamak istiyor. Konu ile ilgili yapılan diğer araştırmalarda da benzer sonuçlar ortaya çıkıyor.

BBC Türkçe ekibi olarak, seçimler öncesi İstanbul, Gaziantep, Hatay ve Diyarbakır’dan gençlere, sorunlarını ve seçimlerden beklentilerini sorduk.

Haber – Kamera: Adnan Ağaç & Eren Mahir Gençer