AKP'ye iktidarın yolunu açan ilçe: Kağıthane

Refah Partisi, Kağıthane ilçesinde 1991’deki ara seçimlerde belediye başkanlığını kazanarak, İstanbul’un merkezindeki en ciddi başarısını elde etti. Sandıktaki bu başarı, Milli Görüş teşkilatına üç yıl sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandıran süreci başlatacaktı.

Şu an, Saadet ve AKP’ye bölünmüş bu teşkilatın eski yöneticileri ve belediye başkanları, 1991 seçimlerinin AKP’ye 2002’de iktidarın yolunu açan ilk büyük zafer olduğunu söylüyorlar.