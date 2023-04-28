AKP'ye iktidarın yolunu açan ilçe: Kağıthane
Refah Partisi, Kağıthane ilçesinde 1991’deki ara seçimlerde belediye başkanlığını kazanarak, İstanbul’un merkezindeki en ciddi başarısını elde etti. Sandıktaki bu başarı, Milli Görüş teşkilatına üç yıl sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandıran süreci başlatacaktı.
Şu an, Saadet ve AKP’ye bölünmüş bu teşkilatın eski yöneticileri ve belediye başkanları, 1991 seçimlerinin AKP’ye 2002’de iktidarın yolunu açan ilk büyük zafer olduğunu söylüyorlar.
BBC Türkçe, 1980’lerden günümüze Kağıthane’deki parti teşkilatının dönüşümünü dönemin önde gelen isimleriyle konuştu. Ve bu süreçce gerek Milli Görüş’te gerekse AK Parti’deki dönüşümü mercek altına aldı.
- Yazan, Osman Kaytazoğlu
- Unvan, BBC Türkçe
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- Bildirdiği yer Kağıthane- İstanbul
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