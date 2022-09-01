Putin, Gorbaçov'un cenaze törenine katılmayacak

26 dakika önce

Peskov, "Veda töreni ve cenaze 3 Eylül'de (Cumartesi) olacak ama maalesef Devlet Başkanı'nın çalışma programı (katılmasına) uygun olmayacak" dedi.

Peskov, Putin'in Gorbaçov'un tabutunu hastanede ziyaret ederek son görevini yerine getirdiğini söyledi.

Eşinin yanına defnedilecek

Peskov, ölümünün ardından Gorbaçov'u "her zaman ülke tarihinde kalacak olağanüstü bir devlet adamı" olarak nitelemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: