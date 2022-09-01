Putin, Gorbaçov'un cenaze törenine katılmayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un cenaze törenine katılmayacağı açıklandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in çalışma programının cenazeye katılması için uygun olmadığını söyledi.
Peskov, "Veda töreni ve cenaze 3 Eylül'de (Cumartesi) olacak ama maalesef Devlet Başkanı'nın çalışma programı (katılmasına) uygun olmayacak" dedi.
Peskov, Putin'in Gorbaçov'un tabutunu hastanede ziyaret ederek son görevini yerine getirdiğini söyledi.
Rus devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde Putin, Gorbaçov'un açık tabutuna çiçek buketi koyup saygı duruşunda bulunurken görülüyor.
Sovyetler Birliği 1991'de dağılmadan önce son devlet başkanı olan Mihail Gorbaçov, 30 Ağustos'ta 91 yaşında hayatını kaybetti.
Eşinin yanına defnedilecek
Mihail Gorbaçov'un cenaze töreni Cumartesi günü Moskova'da üst düzey devlet görevlilerinin cenaze törenlerinin yapıldığı Sendikalar Evi'nde düzenlenecek.
Gorbaçov'un cenazesi aynı gün başkentteki Novodeiçi Mezarlığı'nda, 1999'da ölen eşi Raisa'nın mezarı yanında defnedilecek.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Gorbaçov'un cenaze töreninin devlet yardımıyla organize edileceğini ve "devlet töreni unsurlarının" olacağını belirtti.
Peskov, ölümünün ardından Gorbaçov'u "her zaman ülke tarihinde kalacak olağanüstü bir devlet adamı" olarak nitelemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Gorbaçov, Soğuk Savaş’ı sona erdirmek için Sovyetler Birliği ile Batı arasında yeni bir romantik dönemin başlayacağına inanmak istedi. Ancak bu romantik beklentiler gerçekleşmedi.”
Putin, daha önce yaptığı açıklamalarda Gorbaçov'u, Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecindeki rolü nedeniyle eleştirmişti.