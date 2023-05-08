TİP’li trans kadın aday Esmeray: 'Homofobi çok lanet bir şeydir'

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Trans aktivist ve tiyatro sanatçısı Zeynep Esmeray Özadikti, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) İstanbul 2’nci bölge 3’üncü sıra milletvekili adayı oldu.

Esmeray, seçilmesi durumunda önceliklerinin, LGBT bireylerin eşit yurttaşlık temelinde haklarının korunması, istihdam sağlanması ve seks işçilerinin yaşam koşullarının geliştirilmesi olduğunu söylüyor.

İktidarın LGBT karşıtı söylemlerini seçim öncesi muhafazakar kesimden “oy devşirme” stratejisi olarak gördüğünü ifade eden Esmeray ile Türkiye’de trans olmayı konuştuk.