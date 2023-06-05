MI6 Başkanı Richard Moore'dan, Hakan Fidan adına açılan sahte hesaba 'tebrik mesajı'

Kaynak, FOREIGN OFFICE Fotoğraf altı yazısı, MI6 Başkanı Richard Moore

bir saat önce

İngiliz istihbarat servisi MI6'in başkanı Richard Moore, uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarlığını yapan Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesini, Twitter'dan tebrik etti. Ancak mesajın gittiği hesap, Hakan Fidan'a ait değildi.

Moore, tebrik mesajını paylaşırken Hakan Fidan adına açılmış sahte bir hesabı etiketledi.

Aynı zamanda İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi olan MI6 Başkanı Moore, mesajında Hakan Fidan'a hitaben, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" yazdı.

Kaynak, Twitter

Moore, yüzlerce Twitter kullanıcısının kendisini uyaran yanıtlarının ardından, gülücük emojisi ekleyerek bir mesaj daha paylaştı:

"Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!"

Moore'un tebrik mesajında yer alan hesabın profil bilgilerinde, "Resmi hesap değildir" ve "Parodi Hesap" ibareleri, hem Türkçe hem İngilizce olarak yer alıyor.

Kaynak, Twitter Fotoğraf altı yazısı, Hakan Fidan adına açılmış sahte bir hesap.

Twitter kullanıcıları Richard Moore'un gönderisinin altına esprili yorumlar yazdı.

Bir dönem İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi görevini de yürüten Richard Moore, MI6 adıyla da bilinen Gizli İstihbarat Servisi SIS'in başkanlığına Temmuz 2020'de getirildi.

Moore, Türkiye'de görev yaptığı dönemde özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ve Beşiktaş taraftarlığıyla büyük ilgi görmüştü.

Libya doğumlu Moore, daha önce de MI6'te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı.