Bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga: İYİ Partili Örs, elektroşok ile hayata döndürüldü

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

6 Aralık 2022, 18:19 +03 Güncelleme 18 dakika önce

Kaynak, DHA

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinin ikinci gününde yaşanan kavgada, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruk attığı İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kalp pili olan ve aldığı darbenin ardından kalp spazmı geçiren Örs’e hastanede elektroşokla müdahale edilerek hayata döndürüldüğü belirtildi.

Hayati tehlikesi süren Örs’ün geceyi yoğun bakımda geçireceği bildirildi.

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında, önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma yaşandı.

Ardından İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz kürsüde konuşma yaparken AKP milletvekilleriyle tartışma yaşadı.

Daha sonra AKP’li İdare Amiri Alpay Özalan kürsüye yürüdü.

İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, Özalan'ı engellemeye çalışırken AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, Örs'ün alnına vurdu.

Kavga üzerine birleşime ara verilirken, Örs’ün alnında kızarıklık ve şişlik oluştuğu belirtildi.

Başına aldığı darbe sonrasında kalp spazmı geçirdiği belirtilen Örs, hemen hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Ritim bozukluğu nedeniyle Örs’e elektroşok cihazıyla müdahale edilerek, hayata döndürüldüğü açıklandı.

‘Hayati tehlikesi devam ediyor’

İYİ Parti milletvekilleri Örs’ü hastanede ziyaret edip, açıklama yaparak, durumuna ilişkin bilgi verdi.

Doktor olan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, aldığı yumruk darbesi sonrasında Örs’ün durumun iyi olmadığını gözlemlediklerini ve önce revire götürdüklerini belirterek, olayı şöyle anlattı:

“Ben revire kadar eşlik ettim. Kendisine geçen sene pil takıldığını bildiğim için EKG çekilmesini istedim. EKG’de kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalp ritminin maalesef bozulduğunu gördük. Ventriküler taşikardi dediğimiz hadise halindeydi.”

‘Kardiyo şok tedavisi yapıldı’

Cesur, bunun üzerine Örs’ü Güven Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi. Gitmeden önce ise hastaneyi arayarak kardiyoloji ve acil doktorlarının hazır olmasını rica ettiklerini belirten Cesur şöyle devam etti:

“Yapılan müdahale, kalbin geri döndürülmesi, kalp ritminin yeniden geri döndürülmesi olarak bilinen kardiyo şok tedavisidir. Çok önemli bir hadisedir. Çok kısa bir zamanda yapmazsanız hastayı kaybedersiniz. Buna olumlu cevap verdi ancak hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda. Tedavisi devam ediyor. İnşallah böyle olaylar tekrarlanmaz.”

Kaynak, DHA

Zorlu: Düpedüz milletin cellatlığına soyunmak

Örs’ün hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Örs’e yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Genel Kurul’daki tartışmada, Örs’ün çıkan tartışmayı yatıştırmak için devreye girdiğini belirten Zorlu, “AK Partili milletvekili saldırıyor. Hayati tehlikesi olan bir durumdayız. Bu milletvekilliği filan değil. Düpedüz milletin cellatlığına soyunmaktır” dedi.

İYİ Partili milletvekilleri konuşurken müdahale girişimi olduğunu belirten Zorlu, “Ardından Hüseyin Bey Milletvekilimiz olayı yatıştırmak adına davranırken, o sırada AK Partili bir milletvekili parmağında bir yüzükle milletvekilimize saldırıyor” dedi.

TBMM’de yumruklaşmalar sık sık yaşanıyor.

Ancak 2001 yılında yaşanan kavga, bir milletvekilinin ölümüne neden olmuştu.

TBMM Genel Kurulu’nda içtüzük değişikliği görüşmelerinde, kavga çıkmıştı.

MHP milletvekilleri ile yumruklaşan DYP Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Kavgaya karışan dönemin MHP Milletvekili Cahit Tekelioğlu ise 2 yıl 9 ay 10 ağır hapis cezası almıştı.

AKP Grup Başkanvekili Elitaş ziyaret etti

Olayın ardından akşam saatlerinde AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Hüseyin Örs’ü, gözlem altında tutulduğu hastanede ziyaret etti.

Elitaş, milletvekilleri arasında karşılıklı atışmalar olabileceği ancak fiziki bir saldırıya dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Örs’e geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Elitaş, yoğun bakımda olduğu için görüşme imkanı olmadığını, ancak durumunun iyi olduğu bilgisi aldıklarını söyledi.