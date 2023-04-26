Freddie Mercury'nin 1500 kadar eşyası Londra'da müzayedeye çıkarılıyor

Kaynak, DENIS O'REGAN

26 Nisan 2023, 13:18 +03 Güncelleme 35 dakika önce

Efsane İngiliz rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury’e ait, aralarında el yazısı şarkı sözlerinin ve sahne kıyafetlerinin de bulunduğu bin 500 parçalık koleksiyon müzayedeye çıkıyor.

Mercury’nin 30 yılda bir araya getirdiği koleksiyon Londra’daki evinde bulunuyordu.

Rock efsanesi 1991’de hayatını kaybettiğinde, evi ve içindekileri en eski arkadaşı olan Mary Austin’e bıraktı.

BBC’ye konuşan Austin, “Koleksiyon onun zevkini gösteriyor. Bu çok nitelikli bir koleksiyon” dedi.

Austin, Fransız ressam Tissot’a ait bir tablonun da bulunduğu evin resim galerisi bölümünde konuşuyor.

Mercury’nin ölümünden bir ay önce alınan Tissot tablosu, hasta koltuğundan izleyebileceği bir duvara asıldı.

Yalnızca bu tabloya 400 ila 600 bin sterlin arasında değer biçiliyor.

Austin, “Bu koleksiyon tanıdığım bu adamın iç dünyasının derinliklerine iniyor” diyor.

Mercury’nin el yazısı şarkı sözlerinin müzayedede büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Mary Austin ve Freddie Mercury (1986)

Marş haline gelen We Are The Champions şarkısının, notaların da olduğu el yazmasının 200 bin ila 300 bin sterlin arasında alıcı bulması bekleniyor.

Austin koleksiyonda ayrılmasının en zor olduğu parçaların şarkı sözleri olduğunu söylüyor:

“Bir sanatçının eseri oluştururken yaşadığı süreci görüyoruz. Yazdıklarının üzerini çizmesi, yeniden düşünme süreci…”

Mary Austin 19 yaşında, grubun gitaristi Brian May ile bir randevuya çıktığında Mercury ile tanıştı.

1970 yılındaki bu tanışma sonrası Austin, Mercury’nin evine taşındı ve rock efsanesi eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra da yakın ilişkiyi korudu.

Aids’e bağlı hastalıklardan zayıf düştüğü dönemde de bakımına yardımcı oldu.

Mercury, Austin için, “Yakın olduğum çok insan yoktu. Ama eğer böyle birinden bahsediyorsak, o kişi Mary’dir” demişti.

Utangaç bir mizacı olan Austin, Mercury’nin ölümünden bu yana çok az konuştu.

Bugün eski sevgilisi ve arkadaşını hatırlarken, “Onun esprilerini, sıcaklığını ve enerjisini özlüyorum” diyor.

Londra’nın batısındaki Kensington’daki Garden Lodge isimli ev, yaklaşık 30 yıldır aynı şekilde korundu.

Antik mobilyalar, sanat eserlerinin çoğu, Rock efsanesinin bıraktığı gibi duruyor.

BBC’nin sanat muhabiri Rebecca Jones, Matisse ve Chagal’a ait tabloların yemek odasında asılı olduğunu, Picasso eseri bir portrenin de kahvaltı masasının üzerinde mutfakta durduğunu anlatıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, The Queen grubu

'Cesur olmalı ve her şeyi satmalıyım'

Mercury, bir keresinde “Müthiş objeler arasında, zarif bir dağınıklıkla çevrili Victoria dönemi esintisi bir hayat istedim” diyerek anlatmıştı.

Austin milyonlarca sterlin değerindeki bu koleksiyonu elinden çıkarma gerekçesini “Çünkü işlerimi yoluna koymam gerekiyor” ifadesiyle açıklıyor.

Ve 72 yaşındaki Austin, “Hayatımdaki bu çok özel bölümü kapatma zamanı geldi” diyor.

Mary Austin, kendisine özel verilen hediyeler ve birlikte fotoğrafları dışında her şeyi satışa çıkardı:

“Bazı şeyleri tutmaya karar vermenin doğru olmayacağa kanısına vardım. Eğer satacaksam, cesur olmalı ve her şeyi satmalıyım”

Kaynak, SOTHEBY'S Fotoğraf altı yazısı, Mercury'nin tacı

Mercury’nin şatafatlı sahne kıyafetleri de koleksiyon özel parçaları arasında yer alıyor.

Rock yıldızının bıyık tarağı, mendilleri, başucundaki telefonu gibi özel eşyaları da müzayedeye çıkacak.

Sotheby’s’teki açık artırmaya ünlü ismin bin 500 kadar eşyası çıkarılacak.