Ozzy Osbourne 'çok güçsüz' olduğunu söyleyerek Avrupa turnesini iptal etti

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Osbourne geçen yıl İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nın açılışında sahne almıştı

54 dakika önce

Müzik kariyerine 1967'den bu yana devam eden 74 yaşındaki rock yıldızı Ozzy Osbourne, çok güçsüz olduğunu söyleyerek Avrupa ve İngiltere turnesini iptal edeceğini açıkladı.

İngiliz heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 2019'da düşmesiyle oluşan omurga sakatlığının henüz tam olarak geçmediğini belirterek "turnelerimin bu şekilde sona ereceğini hiç düşünmemiştim" dedi.

"Sesim iyi. Fakat üç operasyon, kök hücre tedavisi, sonu gelmeyen fizik tedavi seansları ve çığır açan sibernetik tedavisinin (HAL) ardından bedenim hala güçsüz" sözlerini ekledi.

Sibernetik tedavisinde hastanın hareket kabiliyetini geliştirmeye yardımcı olmak için 20 bin dolar değerindeki mekanik dış iskelet kullanılıyor.

Açıklamasında, bunun "hayranlarıyla paylaştığı belki de en zor şey olduğunu söyleyen" Osbourne planlanan Avrupa ve İngiltere turnesini yapabilecek fiziksel gücü olmadığını ve "hayranlarını hayal kırıklığına uğratmanın kendisini gerçekten üzdüğünü" yazdı.

Turne daha önce de geçirdiği kaza ve koronavirüs pandemisi nedeniyle birkaç kez ertelenmişti.

Rock yıldızı 2003 yılında ağır bir bisiklet kazası geçirmişti. Ayrıca aynı yıl kendisine Parkinson teşhisi kondu.