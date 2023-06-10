Tom Holland, en son rol aldığı dizi yüzünden oyunculuğa bir yıl ara veriyor

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10 Haziran 2023, 19:27 +03 Güncelleme 41 dakika önce

Örümcek Adam (Spider-Man) filminin yıldızlarından, ünlü oyuncu Tom Holland, akıl sağlığı için oyunculuğa bir yıl ara vereceğini açıkladı.

Holland, bu kararı bir Apple yapımı olan The Crowded Room mini dizisinin çekimlerinin ardından verdi.

Dizinin çekimleri sırasında zorlandığını anlatan İngiliz oyuncu, yapımın ardından kendini iyi hissetmediği için ara vermek istediğini söyledi.

Holland’ın yapımcılığını da yaptığı dizi, ABD’de 1970’li yıllarda “kampüs tecavüzcüsü” olarak bilinen ve 24 farklı kişiliği olduğunu öne süren Billy Milligan adlı kişinin hayatından esinlendi.

Akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle suçlu bulunmayan Milligan, yıllarını psikiyatri hastanelerinde geçirdi.

Bir eğlence televizyon kanalı olan Extra TV’ye yaptığı açıklamada Holland, “daha önce hissetmediği duygulara girdiğini ve kamera önünün dışındaki görevlerinin de kendisinde stres yarattığını” aktardı.

Zor bir dönem geçirdiğini ve çekimler sırasında ara vererek Meksika’da deniz kenarında bir tatil gerçekleştirdiğini anlattı.

Bir başka röportajda ise bir nevi psikolojik bir çöküş yaşadığını kabul eden Holland, karakterden çıkamadığını itiraf etti:

“Onu kendi kişisel hayatımda da görüyordum. Evdeyken bir ara bir nevi kriz geçirdim ve ‘Kafamı kazımam lazım, çünkü bu karakterden kurtulmalıyım’ diye düşündüm. Ancak çekimlerin ortasında olduğumuz için bunu tabii ki yapmadım. Bu daha önce hiç yaşamadığım bir şeydi.”

Londra doğumlu olan Holland geçen yıl da sosyal medyadan ruh sağlığını korumak için çıktığını açıklamıştı.

Ondan önceki yıl da 11 yaşındayken başladığı oyunculuğa ara vermeyi düşündüğünü söylemişti.

Holland, kendisi gibi oyuncu olan Zendaya ile bir ilişki yaşıyor.