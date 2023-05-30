Uganda Devlet Başkanı Museveni, eşcinsellere idam cezası verilebilecek yasayı onayladı

Kaynak, AFP

45 dakika önce

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, idam veya müebbet hapis cezasını da içeren eşcinsellik karşıtı yasayı imzalayarak yürürlüğe soktu.

Eşcinselliğin halihazırda yasa dışı olduğu Uganda’da çıkan bu yeni yasaya göre eşcinseller müebbet hapis cezasıyla karşılaşabilecek. Bunun yanı sıra, 18 yaş altındaki biriyle eşcinsel ilişki yaşayan kişiler ya da HIV dahil ömür boyu sürecek bulaşıcı hastalıklara yakalanan kişiler de idam edilecek.

Dünyanın önde gelen sağlık kampanyası gruplarından Pepfar, UNAids ve the Global Fund, yayımladıkları ortak bildiriyle yasanın yaratacağı “zararlı etkilerden" derin endişe duyduklarını söyledi.

Bildiride, "Uganda'nın HIV ile mücadelede kaydettiği ilerleme şu anda ciddi bir tehlike içindedir" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, yasanın kabul edilmesini "evrensel insan haklarının trajik bir ihlali" olarak nitelendirdi ve Uganda'yı yasayı derhal yürürlükten kaldırmaya çağırdı.

Biden insan hakları ihlallerine yol açacak uygulamalara karışan herkese yönelik adımlar atmayı da düşündüğüklerini ifade etti.

Bazı Ugandalı gruplar, LGBTQ+ kişilerin haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasanın iptal edilmesi için başvuruda bulundu.

Benzer bir yasa 2014 yılında Uganda anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Ugandalı insan hakları aktivisti Clare Byarugaba, LGBTQ+ toplum ve tüm ülke vatandaşları için için “kara ve üzücü bir gün” olduğunu dile getirdi.

Byarugaba, “Uganda Devlet Başkanı bugün devlet destekli homofobi ve transfobiyi yasallaştırdı" diye ekledi.

Meclis Başkanı Anita Among, "ailenin kutsallığını koruyacağını" söylediği yasa tasarısının imzalanma kararını memnuniyetle karşıladı.

Twitter’da bir paylaşım yapan Among, “Halkımızın kültürünü, değerlerini ve isteklerini savunmak için güçlü durduk" dedi.

Eşcinsellik Karşıtı Yasa Tasarısı'nı savunan Ugandalı milletvekili Asman Basal Irwa, BBC'nin Newshour programında, “İki yetişkinin gizli gizli eşcinsel ilişkiye girmesi kimseyi ilgilendirmez. Yasa işini gizli yapanları aramıyor” dedi.

Irwa, sorunun bunu toplum içinde yapmaya çalışmak olduğunu savundu.