İ﻿ran'ın kaptanından protestoculara destek: Halkımızın mutlu olmadığını kabul etmeliyiz

İran medyası: Başörtüsünü çıkaran Hengameh Ghaziani gözaltına alındı

Hengameh Ghaziani daha önce başörtüsünü çıkarmış ve "Bu benim son paylaşımım olabilir. Şu andan itibaren başıma ne gelirse gelsin, bilin ki her zaman olduğu gibi son nefesime kadar İran halkının yanındayım" demişti.