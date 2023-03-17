Putin için tutuklama kararı: Biden “Savaş suçları işlediği net” dedi

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17 Mart 2023

ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, savaş suçları işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkarmasını olumlu karşıladı.

ICC’nin Putin’e yönelttiği suçlamalar arasında, Ukrayna’daki bazı çocukların yasa dışı şekilde Rusya’ya götürülmesi de yer alıyor.

Biden, Rusya liderinin bunu yaptığının açık olduğunu savundu.

ABD mahkemeye taraf olan ülkelerden biri olmasa da Başkan Biden, tutuklama kararının önemli olduğunu söyledi ve “Savaş suçları işlediği net” dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lovova-Belova hakkında da tutuklama kararı çıkardı.

ICC’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmanın daha iyi şekilde yürütülmesi ve mağdurların korunması için Putin hakkındaki tutuklama kararının ve yakalama emrinin gizlice verilmesinin düşünüldüğü fakat bunun kamuoyuna açıklanması durumunda gelecekte benzer suçların önüne geçilmesi ihtimali nedeniyle kararın duyurulmasının istendiği belirtildi.

Rusya, ICC'ye taraf olan ülkelerden biri değil. Bu nedenle mahkemeyi tanımıyor.

Ancak bu karar uluslararası seyahat anlamında Putin’i etkileyebilir. Mahkemeye taraf olan 123 ülkeden birine gitmesi durumunda Rus lider tutuklanabilir.

Kremlin tüm suçlamaları reddediyor

Putin hakkında ICC tarafından tutuklama kararı çıkarılan 3. Lider oldu.

Ukrayna ise mahkemenin kuruluş sözleşmesini imzalayan fakat yürürlüğe koymayan ülkelerden olsa da, 2013 sonrası işlenen suçlar için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sınırlı yetki vermiş durumda.

Kremlin, Rusya’ya, Ukrayna’yı işgale başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

BBC’den Robert Plummer, bu kararın uygulanmasının güçlüklerini kaleme aldığı makalede, Putin’in işgalin başlangıcından bu yana yalnızca 8 ülkeyi ziyaret ettiğini hatırlatıyor.