Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Putin için tutuklama kararı: 'Savaş suçları işledi'

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bir saat önce

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, savaş suçları işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.

ICC’nin Putin’e yönelttiği suçlamalar arasında, Ukrayna’daki bazı çocukların yasa dışı şekilde Rusya’ya götürülmesi de yer alıyor.

Mahkeme bu nedenle, Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lovova-Belova hakkında da tutuklama kararı çıkardı.

ICC’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmanın daha iyi şekilde yürütülmesi ve mağdurların korunması için Putin hakkındaki tutuklama kararının ve yakalama emrinin gizlice verilmesinin düşünüldüğü fakat bunun kamuoyuna açıklanması durumunda gelecekte benzer suçların önüne geçilmesi ihtimali nedeniyle kararın duyurulmasının istendiği belirtildi.

Rusya, ICC'ye taraf olan ülkelerden biri değil. Bu nedenle mahkemeyi tanımıyor.

Ukrayna ise mahkemenin kuruluş sözleşmesini imzalayan fakat yürürlüğe koymayan ülkelerden olsa da, 2013 sonrası işlenen suçlar için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sınırlı yetki vermiş durumda.