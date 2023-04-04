Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak istifa etti

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Orhan Ak, a Spor’a yaptığı açıklamada, “Abdullah hoca istifa ettiği zaman başkana da 'Hocamızla beraber geldik beraber gideriz' dedim. O süreçte özellikle ricada bulundular. İçeriden birisi olarak yardımcı olmak istedim. Mental sorunu çözemedik" dedi.

Ak maçla ilgili özeleştiri de vererek, “İçeriden birinin kalması demek ki doğru değilmiş. Herkes hakkını helal etsin. Trabzonspor'u yenmek bu kadar kolay olmamalı. Bu kadar kolay goller üst üste hiç yakışmadı” diye konuştu.