Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak istifa etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçındaki 3-1'lik mağlubiyetin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde MKE Ankaragücü’ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrılarak kupaya veda etti.
Abdullah Avcı’nın istifasından sonra, Ertuğrul Doğan yönetiminin sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı teknik direktör Orhan Ak, maç bitiminde Asbaşkan Zeyyat Kafkas’a istifasını sundu.
Orhan Ak istifası sonrasında soyunma odasına girerek futbolcularla vedalaştı. Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun, Ak’ın istifasını kabul edeceği öğrenildi.
Orhan Ak, a Spor’a yaptığı açıklamada, “Abdullah hoca istifa ettiği zaman başkana da 'Hocamızla beraber geldik beraber gideriz' dedim. O süreçte özellikle ricada bulundular. İçeriden birisi olarak yardımcı olmak istedim. Mental sorunu çözemedik" dedi.
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Ak maçla ilgili özeleştiri de vererek, “İçeriden birinin kalması demek ki doğru değilmiş. Herkes hakkını helal etsin. Trabzonspor'u yenmek bu kadar kolay olmamalı. Bu kadar kolay goller üst üste hiç yakışmadı” diye konuştu.