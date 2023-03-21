Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Afganistan’ın kuzeyinde meydana gelen şiddetli deprem başkent Kabil'de de hissedildi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) verilerine göre merkez üssü Curm kenti olan depremin büyüklüğü 6,5 olarak ölçüldü.