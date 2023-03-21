Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Afganistan’ın kuzeyinde meydana gelen şiddetli deprem başkent Kabil'de de hissedildi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) verilerine göre merkez üssü Curm kenti olan depremin büyüklüğü 6,5 olarak ölçüldü.
Reuters’in aktardığına göre deprem Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den de hissedildi.
BBC Güney Asya Editörü Anbarasan Ethirajan, depremin Delhi’de paniğe yol açtığını ve insanların panik halinde evlerinden dışarı fırladığını bildirdi.
Deprem nedeniyle can kaybı olup olmadığı belli değil.
Güney Asya'nın büyük bir kısmı sismik olarak aktif durumda. Geçen yıl Afganistan'ın doğusunda meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.