Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti: Görüşmede hangi konular gündeme geldi, HDP nasıl tavır alacak?

Kaynak, HDP

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

21 Mart 2023, 05:19 +03

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden sonra siyasi partilere destek arayışı ziyaretleri yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Büyük Türkiye Partisi ve Milli Yol Partisi’nden sonra üçüncü durağı Halkların Demokrasi Partisi oldu.

HDP’nin, “Emek ve Özgürlük İttifakı” içinde yer alan diğer partilerle yapacağı görüşmelerin ardından, Çarşamba günü tutumunu kamuoyuna açıklaması planlanıyor.

Daha önce 18 Mart’ta HDP Genel Merkezi’nde gerçekleşeceği duyurulan görüşme ev sahibi partinin talebi üzerine pazartesi gününe ve TBMM’ye alındı.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek eğilimindeki HDP, yöntem ve içeriğini ittifak bileşenleri ile belirleyeceği ortak bildiriyle, adaylığa ilişkin kararının gerekçesi ve ortak aday konusundaki tutumunu kamuoyuna açıklayacak.

Parlamentodaki üçüncü büyük parti konumundaki HDP, cumhurbaşkanlığı seçiminde de kilit parti konumunda.

2019 yerel seçimlerinde kampanyasını “iktidara kaybettirme” sloganı üzerine kuran ve verdiği destekle CHP’nin İstanbul, Mersin, Adana gibi illerde belediye başkanlığını kazanmasını sağlayan HDP’nin, 14 Mayıs'ta alacağı tutum bu nedenle önemli.

6 Şubat depremleri öncesinde “cumhurbaşkanı adayı çıkarma”yı planlayan HDP, depremler sonrasında tutumunu değiştirdi ve muhalefetle “ortak aday” konusunda müzakereye açık olduğunu duyurdu.

Görüşmede neler konuşuldu?

Özgür Özel, Selin Sayek Böke ve Oğuz Kaan Salıcı'nın yer aldığı CHP heyeti, HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Görüşmede, HDP'yi kapatma davasından, seçim güvenliğine, tutuklu siyasetçilerin durumuna kadar birçok konunun ele alındığı öğrenildi.

Kulislere yansıyan bilgiye göre görüşme "olumlu" bir havada geçti ve taraflar buluşmadan “memnun" ayrıldı

Edinilen bilgiye göre HDP heyeti, Kılıçdaroğlu’na adaylık nedeniyle "hayırlı olsun" dileğini iletti.

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılan görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun doğrudan bir destek talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, HDP hakkındaki kapatma davasıyla ilgili gelişmeleri sorduğu görüşmede, HDP heyeti ise davanın ertelenmesi için Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları başvuru hakkında bilgi verdi.

Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay’ın da yer aldığı görüşmede HDP heyeti, kapatma olasılığına karşı Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girme yönünde hazırlıkları olduğunu anlattı.

HDP, Kürt sorununu gündeme getirdi

Kaynak, HDP

Görüşmede CHP heyeti, Millet İttifakı’nın anayasa değişikliği, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve iktidara gelmeleri halindeki temel politikalarını içeren “ortak mutabakat metnini" HDP heyetine sundu.

Ortak politikalar metnindeki birçok taahhüdün, HDP’nin tutum belgesinde yer alan taleplerle benzerlik gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

Görüşmede HDP heyeti, tutum belgesinde yer alan Kürt sorununun demokratik çözümü konusundaki talepleri ve önerilerini gündeme getirdi. Her iki taraf da sorunun çözüm adresinin Meclis olduğu konusunda görüş birliğine vardı ve görüşme sonrası liderler basın toplantısında da buna özel vurgu yaptı.

HDP kaynakları, görüşmede “anadil” konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılmadığını, ancak Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te Kürtçe’nin “bilinmeyen dil” olarak ifade edilmesini, görüşme sonrası yapılan basın toplantısında eleştiri olarak gündeme getirmesini hatırlattılar.

HDP’li tutuklu siyasetçiler de görüşmede gündeme geldi. HDP’liler heyetinin siyasi davaların sadece partililerinin değil, Türkiye’nin aşması gereken önemli bir sorunu olduğunu vurguladılar.

Seçim güvenliği uyarısı

Seçim güvenliği de görüşmedeki konu başlıkları arasında yer aldı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre HDP heyeti, partinin kapatılması halinde partililerin sandık kurullarında görev alamayacağına dikkat çekti.

HDP yöneticileri, Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime katılmaları halinde, sandık başında sadece “müşahit” bulundurabileceklerini de hatırlatarak Millet İttifakı’nın bu konuda daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Seçim sürecinde sandıkların korunması için de işbirliği yapılması görüşü benimsendi.

Görüşmede HDP heyeti, cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tutumunu, yetkili kurulları ve ittifak ortakları ile yapacağı görüşme sonrasında açıklayacağını da ifade etti.