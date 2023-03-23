Fransa'da emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasına karşı grev ve protestolar 9. gününde: Göstericiler polisle çatıştı

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Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesi sonrası ülke genelinde devam eden protesto ve grevler dokuzuncu gününde. Başta başkent Paris'te olmak üzere yüz binlerce kişi sokağa çıktı. Göstericiler polis ile çatışırken, bazı şehirlerde eylemciler dükkanlara zarar verdi. Polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile protestoculara müdahale etti.

Paris'te Bastille Meydanı'nda büyük bir eylem düzenleniyor. Kentte barikatlar kuruldu, polisle eylemciler arasında çatışma çıktı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Polis, Nantes'da göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Rennes'de ise güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.

Marsilya ve Nice'de de binlerce kişi protesto yürüyüşü düzenliyor.

Fransa Genel Emek Konfederasyonu, Paris'te 800 bin kişinin eylemlere katıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı ise katılımcıların sayısı ile ilgili açıklama yapmadı.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Lorient kasabasında karakola saldırı düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu ve saldırının cezasız kalmayacağını söyledi.

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Paris'te BBC'ye konuşan itfaiyeciler, başından beri eylemlere katıldıklarını ve Macron "emeklilik reformunu" geri çekene kadar da katılımlarını sürdüreceklerini söyledi.

İtfaiyecilerden biri, "Dün Cumhurbaşkanı'nı dinledim. İnsanlar umrunda değil. Onun için, kalabalığın meşruiyeti yok. En üst düzeyde baskı yapacağız, gerekirse barikat kuracağız" dedi.

Kaynak, Reuters

Kaynak, Reuters

Fransa'da, aralarında dünyaca ünlü oyuncu Juliette Binoche'un da bulunduğu 300 kişi de, halen AB Zirvesi için Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a açık mektup yazarak kanuna karşı olduklarını dile getirdi.

Fransa hükümeti, emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesini öngören tartışmalı yasayı geçirebilmek için, anayasadaki özel bir maddeyi kullanarak Meclis’i de devre dışı bırakmıştı.