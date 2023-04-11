Yeşil Sol Parti adaylarını tanıttı: Birlikte değiştireceğiz

Kaynak, Yeşil Sol Parti

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara

bir saat önce

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçimlerdeki çatı partisi olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Ankara'da düzenlediği toplantıyla 14 Mayıs seçimlerinde yarışacak milletvekili adaylarını “Birlikte değiştireceğiz” sloganı ile kamuoyuna tanıttı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, partisi hakkındaki kapatma davasına işaret ederek, “Değişimin gücü bizlerin elindedir, geleceği özgürlük ve eşitlik üzerine kurmanın sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. Bu sorumluluğu ve görevi asla mahkemenin inisiyatifine ve iktidarın insafına bırakamazdık. Nitekim bırakmadık. İşte tüm oyunlara karşı yolumuzu inşa ettik. Şimdi yol Yeşil Sol” dedi.

Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime girme kararı alan HDP, Anayasa Mahkemesi’ne daha önce aldığı karar gereği sözlü savunma vermedi. Parti yöneticileri, Anayasa Mahkemesi yerine milletvekillerini aday gösterdiği Yeşil Sol Parti aday tanıtım toplantısına katıldı.

Milletvekili listelerinde en fazla kadın adaya yer veren ve parlamentoda da en fazla kadın milletvekili temsilini hedefleyen Yeşil Sol Parti, Anayasa Mahkemesi’nin kapatma davası ile ilgili dosyaları raportöre gönderdiği haberlerinin düştüğü saatlerde, kadın adayların tanıtımı yapıldı.

1990’lardan itibaren Kürt siyasi hareketini temsil eden siyasi partilerde görev alan kadın milletvekilleri ve yöneticilerle ilgili bir video yayınlandı. Daha sonra 14 Mayıs’ta sona erecek olan 27. dönem milletvekilleri kürsüye davet edildi.

Değişim vurgusu öne çıktı

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan partilerin temsilcileri ve kitle örgütleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, “değişim” vurgusu öne çıktı. Toplantının yapıldığı salona, partinin seçim sloganı “Buradayız, birlikte değiştireceğiz” yazılı pankartlar asılırken, HDP’nin seçmeni seçeneksiz bırakmadığına vurgu yapmak için de “Buradayız” sloganı kullanıldı.

Kaynak, Yeşil Sol Parti Fotoğraf altı yazısı, İstanbul 1. Bölge'den aday gösterilen Sırrı Süreyya Önder, salonda en çok alkışı alan isimlerden biri oldu

Mithat Sancar: Şimdi yol, Yeşil Sol

Kürsüye gelen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da “Bütün baskılara, her türlü oyuna karşı buradayız, dimdik ayaktayız. Bu da bütün zalimlere dert olsun!” sözleriyle Yeşil Sol Parti ile yola devam edeceklerini söyledi.

HDP hakkındaki kapatma davası açıldığında seçmeni seçeneksiz bırakmama sözü verdiklerini anımsatan Sancar “değişim” mesajı verdi:

“HDP hakkında kapatma davası açıldığında sizleri seçeneksiz bırakmayacağımızı söylemiştik. Çalışmalarımızı başlatmıştık, yolumuzu inşa etmeyi kafamıza koymuştuk. İşte şimdi buradayız, Yeşil Sol’dayız. Bütün oyunlara rağmen dimdik ayaktayız. Sizlerle birlikteyiz.

“Değişimin gücü bizlerin elindedir, geleceği özgürlük ve eşitlik üzerine kurmanın sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. Bu sorumluluğu ve görevi asla mahkemenin inisiyatifine ve iktidarın insafına bırakamazdık. Nitekim bırakmadık. İşte tüm oyunlara karşı yolumuzu inşa ettik. Şimdi yol Yeşil Sol. Bugünlere direnerek geldik.”

Sancar, parlamentoya en güçlü temsiliyetle gireceklerini ve “değişimin, geleceğin güvencesi olacaklarını” ifade etti.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın ise 6 ay önce yaptıkları kongrede, “tek adam rejiminin” her türlü oyununu bozmak için irade beyan ettiklerini belirtti.

Akın, “İrademizin sloganı ‘Buradayız, birlikte değiştireceğiz’di. Bizi yargı sopasıyla seçeneksiz bırakmak isteyenlere karşı şimdi Yeşil Sol Parti burada. Bugün 600 milletvekili adayımızla değil, sahada binlerce vekilimizle bu mücadeleyi yürütüyoruz” görüşünü dile getirdi.

Kaynak, Yeşil Sol Parti Fotoğraf altı yazısı, Gazeteciler Hasan Cemal ve Cengiz Çandar da milletvekili adayı gösterildi

“Bir sonraki seçimde yüzde 45 oranı erkekler için uygulanacak”

Karma tanıtım toplantısında da kürsüye gelen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, parlamentoda en güçlü kadın temsiliyetini Yeşil Sol’un sağlayacağını söyledi:

“Yine Yeşil Sol farkını ortaya koyacak parlamentoda, en büyük kadın temsiliyetini bizim partimiz gösterecek. Diğer partilere bakıyoruz en yüksek kadın temsiliyeti bizde olacak. Çünkü Yeşil Sol demek HDP demek, HDP’nin fikriyatı Yeşil Sol’da devam edecek. Bu dönem yüzde 45 olarak girdik, bir dahaki dönem yüzde 45 oranı erkekler için uygulanacak. Ben bir kez daha yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”

Ferit Şenyaşar toplantıya katılamadı, büyük alkış aldı

Kaynak, Yeşil Sol Parti/ Twitter

Babası ve iki abisi, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve akrabaları tarafından öldürülen ve Yeşil Sol Parti’nin Şanlıurfa’dan aday gösterdiği Ferit Şenyaşar ise toplantıya katılamadı.

Şenyaşar’ın “Adalet Nöbeti” adı altında Şanlıurfa Adliyesi önünde yaptığı oturma eylemini sürdürmesi nedeniyle toplantıya katılamadığı duyuruldu, adı anons edildiğinde ise uzun süre partililer tarafından alkışlandı.