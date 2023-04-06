Yoğun bakımdaki Silvio Berlusconi'ye lösemi teşhisi konulduğu iddia edildi

Kaynak, Getty Images

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



6 Nisan 2023, 11:44 +03 Güncelleme bir saat önce

Solunum sorunu üzerine dün hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’ye lösemi teşhisi konulduğu iddia edildi. Corriere della Sera gazetesi bugün, “Silvio Berlusconi ciddi bir kan hastalığından mustarip: Lösemi” diye yazdı.

Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak da Corriere’nin haberini doğruladı ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İtalyan haber ajansı Ansa ise kemoterapiye başlandığını bildirdi.

Berlusconi’nin partisi Haydi İtalya’nın önde gelen isimlerinden, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise bu sabah Rai kanalına yaptığı açıklamada “Durumu sabit, geceyi rahat geçirdi” dedi.

Solunum güçlüğü çektiği belirtilen 86 yaşındaki Berlusconi dün Milano’daki San Raffaele Hastanesi’ne kaldırılmış, kalp-damar biriminde yoğun bakıma alındığı haberleri çıkmıştı.

Berlusconi geçen hafta da aynı hastanede 3 gece kaldıktan sonra 30 Mart’ta taburcu edilmişti.

Bu hastane ziyaretinin “kontrol amaçlı” olduğu açıklanmış ancak Berlusconi daha sonra sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamıştı.

Taburcu olmasından birkaç gün sonra, Berlusconi'nin 2 Nisan’daki Palmiye Pazarı için Instagram’da, evinin bahçesinden bir fotoğrafını yayımlamıştı.

Corriere della Sera’nın haberine göre, Berlusconi geçen haftaki hastane tedavisinin ardından şikayetlerinin ortadan kalkmaması üzerine dün yeniden hastaneye başvurdu.

Gazete, eski başbakanın ambulansa ihtiyaç duymadan özel aracıyla hastaneye gittiğini yazdı ve şöyle devam etti:

“İlk söylentiler, zatürrenin nüksetmesine bağlı solunum problemlerine işaret ediyordu…Daha ciddi bir sorun olduğunun kanıtı daha sonra geldi: Silvio Berlusconi ciddi bir kan rahatsızlığından mustarip.”

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Gazeteciler, San Raffaele Hastanesi'nin basın sözcüsüne sorular yöneltti

'Bunu da atlatacak'

Berlusconi ailesine ait Mediaset grubunun haber sitesi Tgcom24, eski başbakanın geçen hafta hastaneye kaldırılmasında, Covid’den de kaynaklanan solunum güçlüğünün etkili olduğunu, dün de bu sorunun nüksettiğini yazmıştı.

Haberde, bu sorunun akciğer ve damar sisteminde yorgunluğa yol açtığı, zatürreye benzer semptomlar gösterdiği belirtiliyordu.

Antonio Tajani de, Berlusconi’nin daha önceki bir enfeksiyonun tamamen iyileşmemesinden kaynaklı bir sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Tajani dün, Berlusconi’nin bilincinin açık olduğunu, konuşabildiğini açıklamıştı.

Berlusconi’nin 5 çocuğu ile kardeşi Paolo Berlusconi ve sevgilisi Marta Fascina’nın hastanede yanında oldukları belirtiliyor.

Paolo Berlusconi kardeşinin durumuyla ilgili olarak “Durumu sabit, o bir kaya gibi. Bunu da atlatacak” dedi.

Silvio Berlusconi son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşadı. 1997’de prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçiren eski başbakan, 2016’da bir kalp ameliyatı oldu. 2020’de geçirdiği Covid-19’u ise "Hayatımın en tehlikeli sınavıydı" diye anlatmıştı.