Ç﻿in Zengju kentinde Covid önlemlerini artırdı, yeni iPhone 14'lerin üretimi aksayabilir

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, D﻿ünyada en çok iPhone üreten Zengju'daki Foxconn fabrikasında 200 bin işçi çalışıyor

37 dakika önce

Ç﻿in yetkilileri ülkede hala yürürlükte olan sıkı koronavirüs önlemleri kapsamında, dünyanın en büyük iPhone fabrikasının da bulunduğu Zengju kentinin bir bölgesinde kapatma kararı aldılar.

Ç﻿arşamba günü başlayan kapatma önlemleri yedi gün sürecek.

Dünyanın en büyük iPhone fabrikası olan Foxconn'un da bu bölgede olması nedeniyle yeni iPhone 14 cep telefonlarının üretimi aksayabilir. Daha önce de işçiler arasında vakalar görülmesi üzerine fabrikada kapatma uygulanmış ancak önlemler Pazar günü hafifletilerek işçilerin evlerine gidebilecekleri bildirilmişti. Yeni önlemlerle birlikte bunun sürdürülüp sürdürülemeyeceği henüz belli değil.

Ç﻿in Devlet Başkanı Şi Cinping'in koronavirüs konusunda izlediği sıfır tolerans politikası halkı ve işletmeleri zorluyor.

Ç﻿arşamba günü yerel yetkililer Zengju Havaalanı Ekonomik Bölgesi'nin derhal kapatıldığını ve 9 Kasım günü yerel saatle gün ortasına kadar kapalı kalacağını açıkladılar.

Çin'in sosyal medya platformu WeChat'te yayınlanan bir resmi duyuruya göre, k﻿apatma nedeniyle kamu taşımacılığı da durduruldu ve insanlara evden çalışmaları tavsiye edildi.

Çin'in Henan eyaletinin başkenti olan Zengju'da 10 milyon kişi yaşıyor.

K﻿entte geçen Cumartesi gününe kadar olan bir hafta içinde, yerel olarak bulaştığı tespit edilen toplam 167 Covid vakası görüldüğü, bir hafta önce bu sayının 97 olduğu açıklandı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Zengju'daki F﻿oxconn fabrikası işçileri Pazar günü servis otobüslerini beklerken görüntülendi

F﻿abrikada vakalar yayılınca ikramiyeler artırıldı

K﻿apatma önlemleri, yeni iPhone modeli 14'ü yakında piyasaya süren Apple açısından tam da en yoğun alışveriş dönemleri olan Noel ve Çin Yeni Yılı (22 Ocak) öncesindeki kritik bir döneme rastlıyor.

A﻿pple'ın yeni telefonlarının çoğunun üretildiği Foxconn'un Zengju fabrikasında 200 bin işçi çalışıyor ve ara ara ilan edilen kapatma dönemlerinde fabrika yatakhanelerinde kalan işçilerin dışarıya çıkışlarına izin verilmiyor.

S﻿alı günü Foxconn, Covid vakalarının yayılması üzerine daha önce uygulanan karantina ardından işçilerin günlük ikramiyelerini dört katına çıkardığını açıkladı.

Ş﻿irket, imalatta çalışan işçilerin günlük ikramiyelerinin 400 yuana (55 dolar) çıkarıldığını duyurdu ve ayda 25 günden fazla çalışan işçilere daha önce verilen 1500 yuanlık aylık ikramiyenin de 5 bin yuana (687 dolar) çıktığını açıkladı.

Ş﻿irket ayrıca Kasım ayında "bütün gücüyle çalışıp" hiç izin almayanlara ayda 15 bin yuanı aşkın toplam ikramiye verilebileceğini de bildirdi.

F﻿oxconn bu ikramiyelerin amacının "düzenli üretime yeniden başlayabilmek" ve "çalışanların gösterdiği gayrete teşekkür etmek" olduğunu da kaydetti.

Son dönemde fabrikada kaç işçinin hastalandığı resmen açıklanmadı. Geçen Çarşamba günü yapılan bir açıklamada "az sayıda işçinin" pandemiden etkilendiği ve fabrikada tüm maddi ihtiyaçlarının sağlandığını ve psikolojik destek verildiğini bildirmişti.

A﻿ncak geçtiğimiz haftalarda Çin sosyal medyasında Foxconn işçilerinin fabrikadan kaçtıkları ve otobüslerde kontrole yakalanmamak için şehre yürüyerek gidip geldiklerini gösterdiği öne sürülen video paylaşımları yer aldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, F﻿oxconn fabrikası önünde kapatmalar nedeniyle kurulan güvenlik barikatı

Y﻿eni kapatma fabrikayı etkileyecek mi?

F﻿inancial Times gazetesinin temas kurduğu Şia soyadlı 22 yaşındaki bir işçi, tutuldukları yatakhanelerde tam bir kaos yaşandığını söyledi.

İ﻿şçiler ayrıca dışarıya sızan ifadelerinde, fabrikayı çevreleyen alanın da günlerce tamamen kapatıldığını ve Covid pozitif çıkan işçilerin karantinaya alınarak her gün testten geçirildiklerini de söylediler.

Ş﻿irket Pazar günü, çalışanların yaşam kalitesini artırmak ve rahatlarını temin etmek amacıyla bundan böyle yemeklerini odalarında yemek zorunda olmadıklarını duyurdu.

Ayrıca şirket yerel yetkililerle işbirliği içinde evine gitmek isteyen işçilerin fabrikadan doğrudan nakledilebilecekleri düzenli servisler sağlamak üzere çalışıldığını bildirdi.

T﻿esisin bulunduğu Zengju kentinde ilan edilen bir haftalık yeni kapatmanın fabrikadaki çalışma düzenini nasıl etkileyeceği, işçilerin evlerine dönüşleri konusundaki iznin hala geçerli olup olmadığı kesinlik kazanmadı. Foxconn ve Apple, BBC'nin bu konudaki sorularına henüz yanıt vermedi.

Ç﻿in'de diğer işletmeler de son günlerde koronavirüs vakalarının yayılmasından etkilendi.

Ç﻿arşamba günü daha erken saatlerde Çin elektrikli otomobil üreticisi Nio doğudaki Hefei kentindeki iki fabrikasında üretimi askıya aldığını duyurdu.