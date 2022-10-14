Rusya: Şartlarımız yerine getirilmezse tahıl koridoru anlaşmasından çekilebiliriz

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14 Ekim 2022, 10:11 +03 Güncelleme bir saat önce

R﻿usya'nın Cenevre'deki BM Temsilcisi Gennadi Gatilov, taleplerinin karşılanmaması halinde Türkiye ve BM'nin arabuluculuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından çekilebileceklerini söyledi.

22 Temmuz'da Türkiye ve BM’nin arabulucuğuyla imzalanan ve dört ay geçerlilik süresi olan anlaşmanın gelecek ay uzatılması gerekiyor.

Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yeniden başlamasına imkan veren anlaşmayla Rusya da kendi tahıl ve gübresini ihraç etme güvencesi almıştı.

R﻿euters'a konuşan Gatilov, Birleşmiş Milletler'e anlaşmayla ilgili kaygılarını içeren bir mektup verdiklerini belirterek "Anlaşmada bizim açımızdan bir şeylerin olduğunu görmezsek, bizi bağışlayın ama anlaşmaya farklı bir şekilde bakmak zorunda kalacağız" dedi.

Tahıl koridoru anlaşması küresel bir gıda krizinin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük tahıl üreticileri. Rusya aynı zamanda dünyanın en büyük gübre ihracatçısı.

Ancak Moskova hala gübre ve gıda ihracatında zorluklar yaşadığından şikayet ediyor.

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Gatilov, R﻿usya'nın bu kaygılar nedeniyle anlaşmadan desteğini çekme olasılığıyla bir soruya "Böyle bir ihtimal var. Tahıl teslimatına karşı değiliz. Ama anlaşma eşit ve adil olmalı. Tüm taraflarca eşit olarak uygulanmalı" diye konuştu.

B﻿M yetkilileri bu Pazar Moskova’da anlaşmanın yenilenmesini görüşecek.

Rusya ve Ukrayna'yı anlaşmaya götüren süreç, savaşın başlamasının ardından Ukrayna'nın güvenlik, Rusya'nın da yaptırımlar nedeniyle tahıl ürünlerini uluslararası pazarlara satamamasının yarattığı küresel gıda krizi uyarılarıyla başlamıştı.