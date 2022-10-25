Rishi Sunak'ın başbakanlık görevi İngiliz basınında nasıl yer buldu?

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24 dakika önce

İngiltere’de Rishi Sunak’ın iktidardaki Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve de ülkenin yeni başbakanı olması, İngiliz basının ana gündemi oldu.

25 Ekim gazetelerinin birçoğu Sunak’ın partili milletvekillerine yaptığı konuşmadaki sözlerini öne çıkardı.

Bunlardan birisi de Daily Telegraph gazetesi oldu. Gazete Sunak’ın milletvekillerine söylediği “Ya birleşeceğiz ya da öleceğiz” sözünü manşetine taşıdı ve yeni başbakanın ekonomik krizi sonlandırmak adına partiyi bir araya getirmeye çalıştığını vurguladı ve Sunak’ın “Yalnızca tek şansımız var, iki değil” sözlerini alıntıladı.

Gazete daha önce kabinede yer alan Dominic Raab, Liam Fox, Grand Shapps ve Steve Barclay gibi isimlerin Sunak’ın yönetiminde de yer alacağını öne sürdü. Telegraph, Sunak’ın yakın çevresinden birisinin geçtiğimiz hafta göreve gelen Maliye Bakanı Jeremy Hunt’ın da koltuğunu koruyacağını söylediğini aktardı.

The Times gazetesi de Telegraph gibi Sunak’ın birlik mesajını manşetine taşıdı. Sunak’ın ilk genel seçimi kazanmak adına tek şansları olduğu vurgusunu okurlarıyla paylaşan Times, kabinenin de bugün duyurulacağını aktardı.

Gazete, yeni başbakanın yakın çevresinden bazı kaynaklara dayandırdıkları haberinde eski başbakanlar Liz Truss ve Boris Johnson’ın yakın çevresine de kilit rollerin verileceğini yazdı. Haberde kaynakların, “İstikrarı birlik olmadan sağlamamız mümkün değil” ifadeleri de alıntılandı.

Guardian ve Daily Express gazeteleri de Sunak’ın birlik mesajını okurlarıyla manşetten paylaştı.

Daily Mail gazetesi “Britanya için yeni bir başlangıç” manşetini atarak, Sunak’ın ülkenin modern tarihindeki en genç başbakan olacağının altını çizdi.

Metro gazetesi bugün “İşte Sunak geliyor” manşetiyle çıktı ve Sunak’ın yeni görevinden duyduğu mutluluğa ilişkin sözlerine yer verdi.

The Sun gazetesi ise yeni başbakanın bir Star Wars hayranı olmasını öne çıkardı ve Sunak’ın eline ışın kılıcı monte etti. Ayrıca manşetinde ise, “Rishi, güç seninle” ifadelerine yer verildi.

Sunak’ın 100’den fazla milletvekilinin desteği almasına rağmen parti üyelerinin oylaması olmaksızın liderlik koltuğuna oturması da bazı gazetelerin gündemindeydi.

Independent gazetesi “Sunak bir oy bile almadan başbakan oldu” manşetini attı ve 400 bine yakın gazete okurunun erken seçim istediğini belirtti.

Daily Mirror gazetesi de bugün benzer bir manşetle basıldı. Gazete, Sunak’a “Sana kim oy verdi?” diye sordu.

Manşette yeni başbakanın kutlamalarda tek gözünü kırpan fotoğrafını kullanan Mirror, Sunak’ın Kraliyet ailesinden daha büyük bir servete sahip olmasına vurgu yaptı ve “Yine bir Muhafazakar Partili, tek bir oy bile almadan iktidara geliyor. Kral'dan daha zengin ve sıradan insanlar hakkında hiçbir bilgisi olmayan, tek gözü ekonomik kesintiler peşinde...” dedi.