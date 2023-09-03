Türkiye'nin doğusunda göktaşı düşüşü gözlemlendi

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Olayın Erzurum'daki görüntüsü

bir saat önce

Türkiye'de 2 Eylül 2023 akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde gözlemlenen göktaşının görüntüleri paylaşılıyor.

Olayın Gümüşhane ve Erzurum’dan sosyal medyada paylaşılan görüntüleri Reuters haber ajansı tarafından dünyaya aktarıldı.

Demirören haber ajansı da olayın Diyarbakır ve Kahramanmaraş semalarındaki görüntülerini paylaştı.

Kayıtlarda atmosfere giren cisim, yanarken yeşil bir renk alıyor.

Aynı haberde göktaşının Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Batman, Tunceli, Ağrı, Kars'da göründüğü kaydediliyor.

Göktaşının tam olarak Türkiye saati ile 20.07’de atmosferde yanmaya başladığı görülüyor.

Gökyüzü olayıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı, sosyal medyada cismin bir meteor olup olmadığı tartışıldı.

BBC Türkçe’ye 2020 yılındaki benzer bir yanma ilgili konuşan Gökbilimci Prof. Dr. Ethem Derman, 100 metreden küçük göktaşlarının atmosfere sürtünüp parçalanmasına "ateş topu" denildiğini ve bunun çok normal bir astronomik olay olduğunu söylüyor.

Fotoğraf altı yazısı, Göktaşı Gümüşhane Diyarbakır hattında birçok şehirde görüldü

Derman, kütlesinde demir barındıran gök cisimlerinin yeryüzüne düşebildiğini, kayalık olanların ise atmosferde parçalandığını kaydediyor.

Dünya’nın atmosferine girdikten sonra yanarak yok olmayan ve yer yüzünde bulunabilen göktaşlarına meteorit adı veriliyor.

Böyle bir cismin resmi olarak meteor olarak sertifikalandırılabilmesi için laboratuarda incelenmesi gerekiyor.

Meteorun gözlemlendiği yerde nereden gelip nereye gittiğine dair yapılacak analizler ve uydu görüntüleriyle nereye düştüğünü hesaplanabiliyor.

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Derman, göktaşlarının maddi bir değeri olması için örneklerin NASA'nın veya başka resmi bir laboratuvarın analiz edip sertifikalandırması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 2015 yılında Bingöl'e düşen bir meteor köylüler tarafından toplandıktan sonra NASA çalışanlar tarafından sertifikalanmıştı.

Bu meteor parçalarının Vesta gezegenine ait olarak sertifikalandırıldığı için maddi bir değeri olduğu kaydediliyor.